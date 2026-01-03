Punta Arenas,
3 de enero de 2026

LA TASA DE DESOCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA FUE 7,6% EN EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE DE 2025

En doce meses, las personas extranjeras ocupadas descendieron 0,4% . ​

c5255214-aton_178519-scaled-1-1068x712

La tasa de desocupación extranjera en Chile se situó en 7,6% durante el trimestre septiembre – noviembre 2025 (SON 2025), incrementándose 0,4 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, de acuerdo con la información registrada en el boletín de empleo de población extranjera de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE). 

El alza anual de la tasa de desocupación fue producto de la nula variación de la fuerza de trabajo y de la reducción de la población ocupada (-0,4%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 5,8%.

En doce meses, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 80,2% y 74,1%, decreciendo 0,7 pp. y 1,0 pp., en cada caso.

Según sector económico, la contracción de la población ocupada fue influida por alojamiento y servicio de comidas (-9,4%), comercio (-4,3%) e industria manufacturera (-6,9%); en tanto, por categoría ocupacional, los principales descensos se observaron en personal de servicio doméstico (-16,6%) y personas trabajadoras por cuenta propia (-2,7%).

Según nivel educacional, en base a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) versión 2011, la caída de la población ocupada en doce meses (-0,4%) fue incidida por las personas con educación secundaria (-2,8%) y educación primaria (-5,2%); mientras que los principales aumentos se suscitaron en educación terciaria de ciclo corto (5,5%) y en educación superior (1,3%).

La tasa de ocupación informal se situó en 27,9%, con un retroceso de 2,2 pp. en un año. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 30,0% y 26,1%, con variaciones de -2,9 pp. y -1,7 pp., respectivamente.

Las personas extranjeras ocupadas informales disminuyeron 7,9%, incididas tanto por las mujeres (-9,5%), como por los hombres (-6,3%).

 



empleo-nota-de-prensa-son-2025

LA TASA DE DESOCUPACIÓN EN LA REGIÓN DE MAGALLANES FUE 6,4% EN EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE DE 2025

​La decisión es de carácter transitorio y responde a la falta de recepción de fondos ministeriales.

