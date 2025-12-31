LA TASA DE DESOCUPACIÓN EN LA REGIÓN DE MAGALLANES FUE 6,4% EN EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE DE 2025

​En 6,4% se ubicó la tasa de desocupación en la Región de Magallanes durante el trimestre septiembre – noviembre de 2025 (SON 2025), de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).



​La cifra significó un ascenso de 2,6 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, debido a que el alza de la fuerza de trabajo (3,6%) fue mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,8%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 73,8%.



Respecto al mismo período del año anterior, la tasa de participación se situó en 68,1%, con un alza de 1,8 pp.; mientras que la tasa de ocupación se ubicó en 63,7%, decreciendo 0,1 pp. Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 4,4%, influida principalmente por personas inactivas habituales (-3,0%).



En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,4%, con un incremento de 3,4 pp. en doce meses; mientras que en los hombres, la tasa de desocupación fue 4,1%, con un alza de 1,8 pp. en el mismo período.



Alza de personas ocupadas

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas experimentó un crecimiento de 0,8%, incididas tanto por las mujeres (1,8%) como por los hombres (0,1%).



Los sectores que más contribuyeron al aumento de la población ocupada fueron actividades de salud (64,2%), comercio (8,8%) y construcción (2,7%); mientras que por categoría ocupacional, el alza se observó principalmente en las personas asalariadas formales (6,3%) y asalariadas informales (1,3%).



Informalidad

La tasa de ocupación informal se ubicó en 20,5%, con un descenso de 2,7 pp. en un año. Las personas ocupadas informales disminuyeron 10,9%, incididas tanto por las mujeres (-17,7%) como por los hombres (-4,6%).



Indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo

La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó 13,7%, con un incremento de 1,7 pp. en el período. En los hombres se situó en 9,9% y en las mujeres, en 18,4%. La brecha de género fue 8,5 pp.



