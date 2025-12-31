Punta Arenas,
31 de diciembre de 2025

LA TASA DE DESOCUPACIÓN EN LA REGIÓN DE MAGALLANES FUE 6,4% EN EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE DE 2025

​En doce meses se registró un ascenso de 2,6 puntos porcentuales, explicado por el alza de la fuerza de trabajo (3,6%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,8%).

empleo-nota-de-prensa-son-2025

En 6,4% se ubicó la tasa de desocupación en la Región de Magallanes durante el trimestre septiembre – noviembre de 2025 (SON 2025), de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra significó un ascenso de 2,6 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, debido a que el alza de la fuerza de trabajo (3,6%) fue mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,8%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 73,8%.

Respecto al mismo período del año anterior, la tasa de participación se situó en 68,1%, con un alza de 1,8 pp.; mientras que la tasa de ocupación se ubicó en 63,7%, decreciendo 0,1 pp. Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 4,4%, influida principalmente por personas inactivas habituales (-3,0%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,4%, con un incremento de 3,4 pp. en doce meses; mientras que en los hombres, la tasa de desocupación fue 4,1%, con un alza de 1,8 pp. en el mismo período.

Alza de personas ocupadas      
En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas experimentó un crecimiento de 0,8%, incididas tanto por las mujeres (1,8%) como por los hombres (0,1%).

Los sectores que más contribuyeron al aumento de la población ocupada fueron actividades de salud (64,2%), comercio (8,8%) y construcción (2,7%); mientras que por categoría ocupacional, el alza se observó principalmente en las personas asalariadas formales (6,3%) y asalariadas informales (1,3%).

Informalidad
La tasa de ocupación informal se ubicó en 20,5%, con un descenso de 2,7 pp. en un año. Las personas ocupadas informales disminuyeron 10,9%, incididas tanto por las mujeres (-17,7%) como por los hombres (-4,6%).

Indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo
La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó 13,7%, con un incremento de 1,7 pp. en el período. En los hombres se situó en 9,9% y en las mujeres, en 18,4%. La brecha de género fue 8,5 pp.

Ver:
Boletín ENE Región de Magallanes no. 189: septiembre – noviembre 2025

ASMAR AVANZA EN EL MAGALLANES DE LA ARMADA DE CHILE Y FIRMA ALIANZAS PARA IMPULSAR CONSTRUCCIÓN NAVAL

TRAGEDIA VIAL EN PUNTA ARENAS: MUJER MUERE TRAS ATROPELLO Y CONDUCTOR ESTABA BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL

​El hecho ocurrió la noche del martes en el sector de Manantiales con Esteban Capkovic. El conductor fue detenido por conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte.

REU JUSTICIA Y PROYECTOS

CON AVANCES FRUTO DE TRABAJO MANCOMUNADO CERRÓ EL AÑO COMISIÓN DE JUSTICIA Y PROYECTOS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

LA TASA DE DESOCUPACIÓN EN LA REGIÓN DE MAGALLANES FUE 6,4% EN EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE DE 2025

boriccartascredenciales

PRESIDENTE BORIC RECIBE CARTAS CREDENCIALES DE EMBAJADORES DE ESTADOS UNIDOS, JAPÓN, CUBA, ISRAEL Y PANAMÁ

seremimopmagallanes

SEREMI DEL MOP DESTACA AVANCES EN INFRAESTRUCTURA, PATRIMONIO Y PARQUES URBANOS EN MAGALLANES