FUNDACIÓN TE APOYAMOS REFUERZA REDES REGIONALES

En Buenos Días Región, Stephany Jaque, coordinadora territorial de Fundación Te Apoyamos, informó sobre la entrega de ayudas técnicas a niños y niñas de Magallanes, en coordinación con el Club de Leones de la región.

En total, se evaluaron 14 casos de personas en situación de discapacidad que requerían implementos como sillas de ruedas neurológicas, andadores tipo grillo, bañeras terapéuticas, elevadores eléctricos y bipedestadores, entre otros apoyos.

La fundación, creada en 2022, desarrolla un trabajo a nivel nacional con foco en familias en situación de mayor vulnerabilidad, abarcando seis áreas: educación, salud, social, deporte, emprendimiento y cultura. Según explicó Jaque, el trabajo territorial permite identificar necesidades directamente en las comunas, articulando redes con municipios y organizaciones locales.

Además, Fundación Te Apoyamos mantiene un formulario disponible de manera permanente en su sitio web para personas naturales y organizaciones sociales con personalidad jurídica vigente. A la fecha, la institución ha concretado más de 8.500 apoyos en el país, destacando que una parte importante de ellos se ha entregado fuera de la Región Metropolitana, reforzando su compromiso con territorios como Magallanes.





