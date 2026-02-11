Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

11 de febrero de 2026

PRESIDENTE GABRIEL BORIC CUMPLE 40 AÑOS EN SU ÚLTIMO CUMPLEAÑOS EN LA MONEDA

​El mandatario celebra este 11 de febrero su aniversario número 40, marcado por el cierre de su periodo presidencial y su reciente paternidad.

presidente cumpleaños

El presidente de la República, Gabriel Boric Font, cumple este 11 de febrero 40 años, en una fecha que coincide con un momento particular de su trayectoria pública. Se trata del último cumpleaños que vive ejerciendo el cargo y el primero desde que se convirtió en padre de su hija Violeta.

El mandatario asumió la Presidencia en marzo de 2022, convirtiéndose en el jefe de Estado más joven en la historia del país al momento de iniciar su mandato. Desde entonces, su administración ha estado marcada por reformas institucionales, debates constitucionales y una agenda que ha puesto foco en materias sociales, económicas y de política exterior.

La jornada tiene un carácter simbólico dentro del calendario político nacional, al coincidir con la recta final del actual ciclo presidencial. En ese contexto, la fecha adquiere también un matiz personal tras el nacimiento de su hija, aspecto que el propio mandatario ha compartido públicamente como parte de su vida familiar durante el ejercicio del cargo.

En regiones como Magallanes, territorio de origen del Presidente, la efeméride genera atención por el vínculo territorial y político que mantiene con el extremo sur del país, donde desarrolló parte de su trayectoria estudiantil y parlamentaria antes de llegar a La Moneda.


dsc05278

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, EN LANZAMIENTO DE LATAM-GPT: “ESTAMOS POSICIONANDO A LA REGIÓN COMO UN ACTOR ACTIVO Y SOBERANO EN LA ECONOMÍA DEL FUTURO”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

Leer Más

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

TARJETA PUNTA ARENAS (2)
nuestrospodcast
presidente cumpleaños

PRESIDENTE GABRIEL BORIC CUMPLE 40 AÑOS EN SU ÚLTIMO CUMPLEAÑOS EN LA MONEDA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
presidente cumpleaños

PRESIDENTE GABRIEL BORIC CUMPLE 40 AÑOS EN SU ÚLTIMO CUMPLEAÑOS EN LA MONEDA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
antartica 12

CHILE INICIA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE ESTRATÉGICO EN BAHÍA FILDES PARA FORTALECER PRESENCIA EN LA ANTÁRTICA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Juan José Arcos en conversación con Buenos Días Región

JUAN JOSÉ SRDANOVIC ARCOS SOBRE SI ESTARÁ PRESENTE EN EL GABINETE REGIONAL DE KAST: “TIENEN QUE DESIGNARLO EN SANTIAGO”