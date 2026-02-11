PRESIDENTE GABRIEL BORIC CUMPLE 40 AÑOS EN SU ÚLTIMO CUMPLEAÑOS EN LA MONEDA

El presidente de la República, Gabriel Boric Font, cumple este 11 de febrero 40 años, en una fecha que coincide con un momento particular de su trayectoria pública. Se trata del último cumpleaños que vive ejerciendo el cargo y el primero desde que se convirtió en padre de su hija Violeta.

El mandatario asumió la Presidencia en marzo de 2022, convirtiéndose en el jefe de Estado más joven en la historia del país al momento de iniciar su mandato. Desde entonces, su administración ha estado marcada por reformas institucionales, debates constitucionales y una agenda que ha puesto foco en materias sociales, económicas y de política exterior.

La jornada tiene un carácter simbólico dentro del calendario político nacional, al coincidir con la recta final del actual ciclo presidencial. En ese contexto, la fecha adquiere también un matiz personal tras el nacimiento de su hija, aspecto que el propio mandatario ha compartido públicamente como parte de su vida familiar durante el ejercicio del cargo.

En regiones como Magallanes, territorio de origen del Presidente, la efeméride genera atención por el vínculo territorial y político que mantiene con el extremo sur del país, donde desarrolló parte de su trayectoria estudiantil y parlamentaria antes de llegar a La Moneda.

