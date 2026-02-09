Punta Arenas,
9 de febrero de 2026

VIENTO SUSPENDE CRUCES A PORVENIR Y TABSA EXPLICA IMPACTO EN MAGALLANES

Buenos Días Región

Sebastián Timis, subgerente de conectividad y servicio al cliente de Transbordadora Austral Broom

Las fuertes rachas de viento registradas durante el fin de semana en la región de Magallanes provocaron la suspensión parcial de cruces marítimos entre Punta Arenas y Porvenir, afectando a pasajeros que se trasladaban con motivo del tradicional asado internacional en Tierra del Fuego. La situación fue abordada en el programa Buenos Días Región por Sebastián Timis, subgerente de conectividad y servicio al cliente de Transbordadora Austral Broom.

Timis explicó que el sábado se habían programado seis viajes especiales para facilitar la asistencia al evento, tres desde Punta Arenas y tres desde Porvenir. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas adversas, no todos pudieron concretarse. El primer zarpe de las 7:30 horas sí se realizó, permitiendo el traslado de 339 personas, pero los cruces posteriores debieron reprogramarse.

El ejecutivo detalló que las suspensiones responden tanto a determinaciones de la autoridad marítima como a decisiones internas de la empresa cuando no se puede garantizar un viaje seguro y confortable para los pasajeros. Asimismo, indicó que durante la temporada festival aumentan las reprogramaciones debido a la intensidad del viento, pese a ser una época de alta demanda.

Timis también destacó la alta demanda del servicio subsidiado entre Puerto Natales y Puerto Yungay, que en verano opera con cinco viajes mensuales. Además, abordó el funcionamiento de los traslados a Isla Magdalena, señalando que se mantienen estrictos protocolos para resguardar la colonia de pingüinos y que existen descuentos para residentes de Punta Arenas.

Finalmente, sostuvo que Isla Magdalena se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de Punta Arenas, especialmente ante la pérdida de competitividad de la ciudad frente al aeropuerto de Puerto Natales. En ese contexto, enfatizó la importancia de diversificar la oferta turística para fortalecer la permanencia de visitantes en la capital regional.



Lourdes Vergara

