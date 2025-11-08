Punta Arenas,
8 de noviembre de 2025

LA TASA DE DESOCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA FUE 7,5% EN EL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE 2025

En doce meses, las personas extranjeras ocupadas aumentaron 1,4% . ​

dem-web5682dc615e4f4e69ae3eceb6e7bd9ac7

La tasa de desocupación extranjera en Chile se situó en 7,5% durante el trimestre julio – septiembre 2025 (JAS 2025), incrementándose 1,2 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, de acuerdo con la información registrada en el boletín de empleo de población extranjera de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE). 

El alza anual de la tasa de desocupación fue producto del crecimiento de la fuerza de trabajo (2,7%), mayor al presentado por la población ocupada (1,4%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 21,5%.

En doce meses, la tasa de participación se situó en 81,1%, creciendo 1,0 pp., mientras que la tasa de ocupación alcanzó 75,0%, sin presentar variación en el período.

Por sector económico, la expansión de la población ocupada extranjera fue influida por servicios administrativos y de apoyo (29,6%), alojamiento y servicio de comidas (7,4%) y actividades de salud (15,9%); en tanto, por categoría ocupacional, la mayor alza se observó en personas asalariadas privadas (2,2%).

Según nivel educacional, en base a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) versión 2011, recientemente actualizada por la ENE, la expansión de la población ocupada en doce meses (1,4%) fue incidida, principalmente, por las personas con educación superior (7,7%) y educación terciaria de ciclo corto (7,5%); mientras que el principal descenso se suscitó en educación secundaria (-1,2%).

La tasa de ocupación informal se situó en 29,2%, con un retroceso de 2,4 pp. en un año. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 33,0% y 25,9%, con variaciones de 1,4 pp. y -5,7 pp., respectivamente.

Las personas extranjeras ocupadas informales disminuyeron 6,4%, incididas exclusivamente por los hombres (-16,3%).


dem-web61365745b98a4f6998d05b992aef8cc5

LA TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL FUE 8,6% EN EL TRIMESTRE JUNIO - AGOSTO DE 2025

PUNTA ARENAS Y LAS CONDES FORTALECEN ALIANZA POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

Ambos municipios desarrollan desde hace meses un intercambio de experiencias en materia ambiental y de prevención del delito.


INDAP Y MALL ESPACIO URBANO PIONERO DAN EL VAMOS A LA TEMPORADA DE MERCADOS CAMPESINOS EN MAGALLANES

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

PUNTA ARENAS Y LAS CONDES FORTALECEN ALIANZA POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

PERSONAS MAYORES DE PORVENIR Y PRIMAVERA RECIBEN CERTIFICACIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR “HERNÁN ZAPATA FARÍAS”

PERSONAL DE LA DGAC DE PUERTO WILLIAMS SE CAPACITA EN PREVENCIÓN ANTE TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES PATRIMONIALES

