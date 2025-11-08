LA TASA DE DESOCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA FUE 7,5% EN EL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE 2025

La tasa de desocupación extranjera en Chile se situó en 7,5% durante el trimestre julio – septiembre 2025 (JAS 2025), incrementándose 1,2 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, de acuerdo con la información registrada en el boletín de empleo de población extranjera de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

El alza anual de la tasa de desocupación fue producto del crecimiento de la fuerza de trabajo (2,7%), mayor al presentado por la población ocupada (1,4%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 21,5%.

En doce meses, la tasa de participación se situó en 81,1%, creciendo 1,0 pp., mientras que la tasa de ocupación alcanzó 75,0%, sin presentar variación en el período.

Por sector económico, la expansión de la población ocupada extranjera fue influida por servicios administrativos y de apoyo (29,6%), alojamiento y servicio de comidas (7,4%) y actividades de salud (15,9%); en tanto, por categoría ocupacional, la mayor alza se observó en personas asalariadas privadas (2,2%).

Según nivel educacional, en base a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) versión 2011, recientemente actualizada por la ENE, la expansión de la población ocupada en doce meses (1,4%) fue incidida, principalmente, por las personas con educación superior (7,7%) y educación terciaria de ciclo corto (7,5%); mientras que el principal descenso se suscitó en educación secundaria (-1,2%).

La tasa de ocupación informal se situó en 29,2%, con un retroceso de 2,4 pp. en un año. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 33,0% y 25,9%, con variaciones de 1,4 pp. y -5,7 pp., respectivamente.

Las personas extranjeras ocupadas informales disminuyeron 6,4%, incididas exclusivamente por los hombres (-16,3%).

