Punta Arenas,
23 de diciembre de 2025

MÓNICA MANCILLA BARRÍA JURÓ COMO JUEZA DEL JUZGADO DE GARANTÍA DE PUNTA ARENAS

​La magistrada Mónica Mancilla Barría juró hoy -martes 23 de diciembre- como jueza titular del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, tras su nombramiento en la vacante producida por la asunción de Juan Villa Martínez como ministro de la Corte de Apelaciones.

monica ministros

En la ceremonia, el presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marcos Kusanovic Antinopai, tomó el solemne juramento a la magistrada Barría, quien desde septiembre de 2015 y hasta la fecha se desempeñaba como relatora del tribunal de alzada de Magallanes.

Mónica Mancilla es abogada de la Universidad de Concepción y cursó en 2009 el programa de formación 54 de la Academia Judicial. Asumió su primer cargo titular en 2010 como secretaría del Juzgado de competencia común de Puerto Natales y en 2012 fue nombrada jueza del Juzgado Mixto de Porvenir, cargo que ejerció hasta 2015 cuando asumió como relatora titular de la Corte de Apelaciones.

Tras el juramento, la magistrada Mancilla manifestó la satisfacción de asumir el cargo de jueza de Garantía de Punta Arenas. “Es un anhelo de mucho tiempo, de larga data, como dijo el presidente en sus palabras, responde también a una intención de desarrollo profesional después de diez años de relatora el tribunal de alzada, quizás es un aprendizaje que ya había alcanzado todas las etapas necesarias para desempeñarse en la jurisdicción, ahora de una forma distinta en un cargo de juez y quizás responde también a una necesidad de proyección profesional con la cual uno ingresó al Poder Judicial”, sostuvo.

 


antarticareferencial

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA SENTENCIA CONTRA BIÓLOGO POR VIOLACIÓN A CIENTÍFICA FRANCESA EN BASE ANTÁRTICA

PATRULLA DE POLICÍA MARÍTIMA SE DESPLEGÓ ANTE INCENDIO EN EL BORDE COSTERO DE PUNTA ARENAS

​En el lugar no se registraron personas afectadas, desarrollándose las operaciones de control de incendios por parte de personal de bomberos con el objetivo de realizar el control y posterior liquidación del siniestro.

​En el lugar no se registraron personas afectadas, desarrollándose las operaciones de control de incendios por parte de personal de bomberos con el objetivo de realizar el control y posterior liquidación del siniestro.

El monitoreo se realizó con tecnologías como drones y ROV submarino

EXPEDICIÓN CIENTÍFICA MONITOREA OBJETOS DE PROTECCIÓN Y ESPECIES CLAVE DE ÁREAS PROTEGIDAS DE MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

El monitoreo se realizó con tecnologías como drones y ROV submarino

EXPEDICIÓN CIENTÍFICA MONITOREA OBJETOS DE PROTECCIÓN Y ESPECIES CLAVE DE ÁREAS PROTEGIDAS DE MAGALLANES

EDUCACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA TRANSICIÓN ENERGETICA: LOS EJES DEL ANÁLISIS DE MARCELO CORTÍNEZ EN "AQUÍ HIDRÓGENO VERDE" DE POLAR COMUNICAICONES

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

navidad porvenir (2)

PROGRAMAS DE SENAMA EJECUTADOS POR LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL CELEBRAN FIN DE AÑO CON ENTREGA DE REGALOS A PERSONAS MAYORES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA