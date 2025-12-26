Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de diciembre de 2025

ROSANA VIDAL OJEDA PRESTÓ JURAMENTO COMO JUEZA DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE PUNTA ARENAS

El presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marcos Kusanovic Antinopai, tomó juramento este miércoles 24 de diciembre a Rosana Vidal Ojeda como jueza titular del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad.

rosanavidal

En la ceremonia participaron ministros, funcionarios y familiares de la magistrada Vidal, quien hasta la fecha y durante 9 años ejerció como relatora del tribunal de alzada de Magallanes.  

Rosana Vidal es abogada de la Universidad Central, en 2008 cursó el 49° Programa de Formación de la Academia Judicial, para luego realizar suplencias en Familia y Laboral y en 2011 asumió como secretaria titular del Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas, cargo que ejerció hasta 2016 cuando fue nombrada relatora de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

 “Estoy muy contenta de asumir este nuevo desafío mi carrera y espero ser un real aporte a la jurisdicción en la administración de justicia y que todos estos años en que he ejercido como relatora de esta Corte de Apelaciones me permitan asumir este rol de la mejor manera posible”, señaló la nueva jueza del TOP de Punta Arenas, una vez finalizada la solemne ceremonia.

La magistrada Ojeda asume en la vacante que surgió por el fallecimiento del juez Luis Álvarez Valdés.


monica ministros

MÓNICA MANCILLA BARRÍA JURÓ COMO JUEZA DEL JUZGADO DE GARANTÍA DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DETIENEN INGRESO DE COCAÍNA A MAGALLANES TRAS OPERATIVO POLICIAL EN PUNTA ARENAS: 6 KILOS DE DROGA AVALUADOS EN $120 MILLONES

Leer Más

​El cargamento, equivalente a más de $120 millones, era trasladado por un ciudadano colombiano en situación migratoria irregular.

​El cargamento, equivalente a más de $120 millones, era trasladado por un ciudadano colombiano en situación migratoria irregular.

drogaspuqcoca
nuestrospodcast
Vialidad-MOP

RESCATANDO EL VALOR ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL DEL EX AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Base Naval Antártica Capitán Arturo Prat tambien luce el emblema del programa Embajadores Antárticso

"EMBAJADORES ANTÁRTICOS": PROGRAMA EDUCATIVO PARA ANTARTIZAR CHILE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Feria Navidad MJH 1

EXITOSA FERIA NAVIDEÑA DESTACÓ EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
seremitrabajotimaukel

SEREMI DEL TRABAJO LLEGÓ HASTA LA COMUNA DE TIMAUKEL PARA DIFUNDIR BENEFICIOS LABORALES Y PREVISIONALES

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS