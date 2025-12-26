ROSANA VIDAL OJEDA PRESTÓ JURAMENTO COMO JUEZA DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE PUNTA ARENAS

En la ceremonia participaron ministros, funcionarios y familiares de la magistrada Vidal, quien hasta la fecha y durante 9 años ejerció como relatora del tribunal de alzada de Magallanes.

Rosana Vidal es abogada de la Universidad Central, en 2008 cursó el 49° Programa de Formación de la Academia Judicial, para luego realizar suplencias en Familia y Laboral y en 2011 asumió como secretaria titular del Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas, cargo que ejerció hasta 2016 cuando fue nombrada relatora de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

“Estoy muy contenta de asumir este nuevo desafío mi carrera y espero ser un real aporte a la jurisdicción en la administración de justicia y que todos estos años en que he ejercido como relatora de esta Corte de Apelaciones me permitan asumir este rol de la mejor manera posible”, señaló la nueva jueza del TOP de Punta Arenas, una vez finalizada la solemne ceremonia.

La magistrada Ojeda asume en la vacante que surgió por el fallecimiento del juez Luis Álvarez Valdés.

