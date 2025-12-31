CON AVANCES FRUTO DE TRABAJO MANCOMUNADO CERRÓ EL AÑO COMISIÓN DE JUSTICIA Y PROYECTOS

​Con una revisión de la agenda anual de actividades, las iniciativas de inversión postuladas a financiamiento y diversas materias vinculadas al acceso a la justicia, este martes se desarrolló la última reunión sectorial del año de la Comisión de Justicia y Planificación de Proyectos, instancia presidida por el Seremi (S) de Justicia y Derechos Humanos, René Castro Cid.



La jornada de trabajo se realizó en dependencias del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y contó con la participación de las directoras y directores de los servicios dependientes y relacionados del sector Justicia, entre ellos el Registro Civil e Identificación, Gendarmería de Chile, Defensoría Penal Pública, Servicio Médico Legal, Servicio de Reinserción Social Juvenil y Corporación de Asistencia Judicial.



Dentro de los principales logros alcanzados durante el año, y con el apoyo de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, se destacó la concreción del proyecto de Reposición de Camionetas de Levantamiento y Traslado de Fallecidos para el Servicio Médico Legal (SML). Esta inédita colaboración con el Gobierno Regional permitió renovar dos de los tres vehículos destinados al traslado de cuerpos, incorporando camionetas todo terreno especialmente acondicionadas a la realidad territorial de la región. Este avance fortalece la capacidad operativa del Servicio y, en coherencia con ello, se actualizó el convenio de colaboración con la Delegación Presidencial de Tierra del Fuego, el cual permite la realización de traslados aéreos cuando se requiere la presencia de funcionarios del SML ante fallecimientos ocurridos en dicha zona.



Por su parte, el Servicio de Registro Civil e Identificación destacó el cumplimiento de un año de funcionamiento del nuevo Sistema de Identificación, el cual modernizó significativamente sus atenciones, junto con la habilitación de espacios de espera infantil en la oficina regional y en oficinas provinciales, en el marco del programa “Registro Civil Te Cuida”.



En tanto, Gendarmería de Chile informó la ejecución de la primera etapa de la iniciativa de Adquisición de Equipamiento de Seguridad, proyectándose la adquisición total de los equipamientos durante el primer trimestre de 2026. Asimismo, los proyectos de mayor envergadura correspondientes a la Red contra Incendios y a la nueva Red de Gas se encuentran próximos a su inauguración, constituyendo inversiones relevantes para la unidad penal desde su construcción en el año 2003.



Otro hito relevante del año fue la puesta en marcha en Magallanes del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, nueva institucionalidad que reemplazó al SENAME, y que el próximo 13 de enero conmemorará su primer año de funcionamiento, fortaleciendo el sistema de reinserción y otorgando nuevas oportunidades a jóvenes sancionados bajo la Ley N° 20.084.



Por parte de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), resaltó un convenio de colaboración suscrito con la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego para reforzar su presencia en actividades territoriales en aquella provincia y ampliar la cobertura de prestaciones profesionales a cargo de sus líneas especializadas. Asimismo, figura la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas, que reemplazará a la CAJ como inédito impulso en materia de descentralización y protección de las víctimas de delitos.



En materia de gestión, la Defensoría Penal Pública dio cuenta de mejoras en infraestructura de sus oficinas regionales.

Finalmente, el Seremi (S) de Justicia y Derechos Humanos, René Castro, destacó que 2025 ha sido un año de consolidación de iniciativas estratégicas, reflejo de un trabajo sectorial sostenido, coordinado y mancomunado, que ha permitido avanzar de manera concreta en el fortalecimiento del acceso a la justicia en la Región de Magallanes.

