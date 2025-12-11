CENTRO DE CUMPLIMIENTO JUVENIL CUENTA CON MAYOR Y MEJOR SEGURIDAD

La revisión de estos avances se llevó a cabo con la presencia de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat y del Coronel Rodrigo Campusano, que en visita al Centro de Cumplimiento Juvenil fueron recibidos por el Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel. En la actividad, junto al Director del Centro IP IRC LAE IP Daniel Cerna, revisaron las nuevas mejoras y verificaron los trabajos realizados que significarán un mejoramiento en la seguridad con un enfoque integral, combinando control, supervisión y reinserción social.

Principales mejoras en seguridad





En el marco de la Mesa de Trabajo permanente que se desarrolla entre Reinserción Social y Gendarmería de Chile, se acordó mejorar el sistema de control y acceso al Centro de Cumplimiento, que incluyó el cambio a un portón automatizado que otorgará mayor resguardo a la integridad física del contingente de Gendarmería que opera en el lugar y ordenar el registro de funcionarios y/o visitas.

Adicionalmente, se mejoró el sistema de televigilancia (circuito de cámaras) que facilita el monitoreo constante de áreas comunes, patios y espacios de reinserción.

Y finalmente, se habilitó una nueva sala para taller e intervenciones, para uso directo de los jóvenes en reinserción. Esta sala se suma a otra que está habilitada como biblioteca y una adicional para capacitaciones y oficios.

César Montiel Alvarado, Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes valoró el trabajo coordinado con Gendarmería que permitió concretar estas mejoras en seguridad. "Este primer año de instalación, hemos trabajado de manera directa y permanente con Gendarmería para garantizar más seguridad y estándares técnicos para los jóvenes. Estamos avanzando en disponer de un entorno que también sea más seguro, con protocolos transparentes y mecanismos de control y resguardo perimetral eficientes para que nuestro Centro de Cumplimiento Juvenil sea un espacio de cuidado y transformación".

Por su parte, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, subrayó que "esto es fruto del trabajo entre dos servicios dependientes del Ministerio de Justicia, Gendarmería de Chile y Reinserción Social Juvenil, que está ad portas de finalizar el primer año de instalación aquí en la región de Magallanes. Visitamos el Centro de Cumplimiento Juvenil para conocer no solamente mejoras significativas en términos de seguridad del recinto, sino que además los esfuerzos que han hecho los profesionales, técnicos y administrativos de este nuevo servicio por tener una mejor gestión, entregando diversidad en la oferta programática a través de la reinserción, diría yo, mejorando de esta manera la intervención de los jóvenes que se encuentran en este recinto, que afortunadamente siguen siendo bastante pocos".

Finalmente, el Coronel Rodrigo Campusano, Director Regional de Gendarmería dijo que "nos constituimos en el IP IRC con la finalidad de realizar una visita inspectiva y revisar los trabajos que juntos venimos trabajando con la autoridad del Servicio de Reinserción Social, que van aumentar sustancialmente la seguridad, específicamente la creación de un portón, mejoras en la sala de guardias de Gendarmería y mejorar las cámaras de televigilancia lo que se materializa en un funcionamiento acorde a estos recintos".

Centro de Cumplimiento Juvenil





En este Centro de Administración Directa del Servicio de Reinserción Social Juvenil se atiende actualmente a 7 adolescentes, en modalidades de Internación Provisoria (IP), Internación en Régimen Cerrado (IRC) y Libertad Asistida Especial con Internación Parcial (LAE IP), que es un programa que combina la internación temporal.

La vigilancia y seguridad perimetral del Centro IP IRC está a cargo de personal de Gendarmería quienes se encargan del control penitenciario y la custodia, como también de brindar apoyo a funcionarios del Centro.

El Servicio de Reinserción Social Juvenil ha dispuesto una planta de funcionarios y funcionarias con alta especialización técnica que conforman equipos multidisciplinarios como Psicólogos, Trabajadores Sociales, Educadores y Terapeutas, que buscan diariamente favorecer la reinserción social. Junto a lo anterior, se lleva a cabo un intenso programa de capacitaciones para asegurar una formación continua del personal en temáticas como manejo de crisis, derechos humanos, migraciones, salud mental, entre otros.

El trabajo se desarrolla mediante un Modelo de Intervención Especializado para favorecer la integración social del joven, abordando a través de un Plan de Intervención Individual (PII) necesidades específicas de cada joven hasta su egreso. El objetivo es la reinserción social de adolescentes y jóvenes infractores, buscando su plena integración a la sociedad respetando sus derechos fundamentales.

En el Centro IP IRC se imparten diversos talleres educativos que buscan fomentar el aprendizaje de oficios, entregar educación formal y nivelación de estudios, acceder a apoyo psicológico y programas de tratamiento de adicciones. Este trabajo se complementa con intervención psicosocial, de tal manera de que el joven desarrolle habilidades sociales, involucrando activamente a las familias de los jóvenes en el proceso para facilitar la reintegración.

