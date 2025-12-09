Punta Arenas,
9 de diciembre de 2025

MAGALLANES HABILITA “ESPACIOS DE ESPERA INFANTIL” GRACIAS A PROGRAMA REGISTRO CIVIL TE CUIDA

Comunicado de prensa.

ESPACIO INFANTIL REGISTRO CIVIL

​Mejorar la experiencia usuaria y promover una atención más inclusiva, empática y accesible es una de las prioridades del Servicio de Registro Civil e Identificación. Año a año, este organismo público implementa nuevas mejoras en ese sentido, y así lo graficó la visita que realizó esta mañana la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat, a sus dependencias, quien junto a la Directora Regional del servicio, Lorena Bustamante, exhibieron a la ciudadanía uno de sus nuevos "espacios de espera infantil".

 
Dicha inversión, que consta de lúdicas instalaciones de juego, busca proporcionar un ambiente de espera amable para los niños y niñas que acuden a realizar trámites. Su concreción fue posible gracias al programa Registro Civil Te Cuida, cuyo objetivo es realizar adecuaciones en infraestructura con enfoque de género e inclusión en sus distintas dependencias. En esta oportunidad, la Directora Regional, Lorena Bustamante, destacó que aquellos espacios infantiles no solamente se habilitaron en Punta Arenas, sino que también en sus cabeceras provinciales de Puerto Natales y en Porvenir: “Nos permiten que los usuarios de nuestra región tengan un mejor espacio de espera, en este caso infantil, que los cuidadores, madres y padres estén ahí tranquilos de que sus niños(as) están jugando en un espacio seguro, agradable y que están a la vista de ellos para poder cuidarlos, así que estamos muy felices por haber culminado este año 2025 ya con la implementación completa y en las tres comunas”.

 
A su vez, la Seremi Michelle Peutat remarcó el permanente afán de modernizarse y optimizar su calidad de atención a usuarios y usuarias por parte del Registro Civil e Identificación, como uno de los servicios más importantes para la comunidad. Al respecto, valoró la ejecución del programa “Registro Civil te Cuida”, que “hace años viene aportando con la implementación de una rampa para la oficina móvil del Registro Civil, mudadores y alzadores para facilitar trámites a niños y niñas, medidas que permiten precisamente la inclusión, y contando para ello con financiamientos del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la Subsecretaría de la Niñez y también recursos propios como servicio”.

 
Ambas autoridades destacaron que los espacios de espera infantil nacieron como una solución funcional y empática ante el aumento en la concurrencia de padres y madres con niños/as a las oficinas del Registro Civil, necesidad que se hizo más evidente durante la pandemia por COVID-19. Gracias a un esfuerzo interinstitucional, la experiencia con esta apertura de espacios en los últimos años ha enseñado que las mejores soluciones para mejorar el servicio público nacen de la empatía y de la conexión con las personas a quienes atienden.

 
Entre el público usuario, Katherine Álvarez Pinto, quien acudió por trámites al Registro Civil junto a sus hijos Liam (9) y Emilia (3), tuvo oportunidad de conocer el nuevo “espacio de espera infantil”. Al respecto, manifestó que “lo encuentro maravilloso, porque la verdad es que los niños se aburren mucho cuando uno viene a hacer trámites y hay demora. Pero con este espacio es genial, porque así ellos se van a mantener entretenidos el momento que uno está esperando para hacer sus trámites”.

 
En otro orden, al igual como se implementó para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la Directora Regional del Registro Civil, Lorena Bustamante, recordó que durante esta semana, por la cantidad de documentos que sus usuarios(as) deben retirar, atenderán excepcionalmente en horario extendido hasta las 16:00 horas de aquí al viernes en todas las oficinas de la región, con la excepción de Punta Arenas que el miércoles y jueves deberá cerrar a las 15:00 horas (por actividades internas). Recordó que esta modalidad de atención extendida solo regirá para la entrega de documentos de identidad.

