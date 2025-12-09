Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

9 de diciembre de 2025

PATRIMONIO FÍLMICO MAGALLANES FILM INGRESA AL REGISTRO NACIONAL DE LA MEMORIA DEL MUNDO DE LA UNESCO

​La Cineteca Nacional de Chile fue reconocida por la UNESCO por la preservación del Fondo Magallanes Film (1918–1923), uno de los registros cinematográficos más antiguos del país y un hito para la Región de Magallanes y la historia del cine chileno.

magallanesfilm

El Fondo Magallanes Film, un conjunto de materiales cinematográficos producidos entre 1918 y 1923, fue oficialmente incorporado al Registro Nacional de la Memoria del Mundo de la UNESCO. El reconocimiento posiciona a la Cineteca Nacional de Chile como referente en la preservación del patrimonio audiovisual y destaca la relevancia histórica de estos registros pioneros de Punta Arenas y sus alrededores.


El fondo reúne algunas de las cintas en soporte nitrato más antiguas conservadas en Chile, lo que lo convierte en un testimonio excepcional para la memoria regional y nacional. La UNESCO distinguió también a otras 19 candidaturas por su aporte a la memoria colectiva del país.


Un archivo cinematográfico pionero en la Patagonia


Magallanes Film está compuesto por 16 rollos de nitrato de 35mm producidos por Antonio Radonich y José Bohr, pioneros del cine patagónico y fundadores de Magallanes Film Co.. El material incluye noticieros de época, dos ficciones y registros comerciales que documentan la vida cotidiana, social y económica del Estrecho de Magallanes en un período clave previo a la apertura del Canal de Panamá.


El cineasta Ronnie Radonich, sobrino-nieto de Antonio Radonich, descubrió las cintas hace casi 20 años en el antiguo Teatro Cinema Porvenir, fundado por su antepasado. “Cuando llevé el primer rollo a la Cineteca quedaron impresionados; sabían de Magallanes Film, pero nunca habían visto su material físico”, recuerda. Su investigación confirmó que eran las cintas de nitrato más antiguas recibidas por la institución.


Los rollos, hallados dentro de una maleta y resguardados en cajas metálicas, fueron entregados en 2013 a la Cineteca Nacional para su preservación adecuada.


Restauración cuadro a cuadro y retorno a las pantallas


La Cineteca Nacional ejecutó un meticuloso proceso de recuperación física y digital, utilizando software especializado para restablecer continuidad, legibilidad, estabilidad y tonalidades del material. Esta restauración permitió que las cintas volvieran a proyectarse en una sala de cine por primera vez en un siglo, durante una función especial en Porvenir en 2022, musicalizada en vivo por una banda local.


La incorporación del fondo al Registro Memoria del Mundo abre una nueva etapa de difusión. “Este reconocimiento permite posicionar a Porvenir y Tierra del Fuego como referentes culturales. El objetivo es que estas películas viajen por el mundo y se valore el trabajo de dos amigos que solo querían descubrir un oficio nuevo: el cine”, señala Ronnie Radonich.


Un hito para la Cineteca Nacional y para la memoria audiovisual chilena


El director de la Cineteca Nacional de Chile, Marcelo Morales, subrayó el valor del reconocimiento: “Magallanes Film es un testimonio vivo de la vida en la Patagonia hace más de cien años. Su incorporación al Registro Memoria del Mundo reconoce un trabajo colectivo de preservación y devuelve estas imágenes a la comunidad”. Además, destacó que este logro coincide con el nuevo rol institucional de la Cineteca, que desde este año forma parte del Ministerio de las Culturas como entidad responsable del patrimonio cinematográfico de Chile.


Los registros restaurados están disponibles de forma gratuita para todo el país a través de Cineteca Online.


Sobre el Programa Memoria del Mundo


El Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, vigente desde 1992, busca garantizar la preservación y acceso al patrimonio documental mundial. En Chile, esta es la primera convocatoria abierta para integrar un Registro Nacional, que apoya a instituciones y comunidades en la identificación y puesta en valor de acervos excepcionales para la historia colectiva.


Fuente: portalmetropolitano.cl

campañasalud

SECTOR SALUD LANZA CAMPAÑA DE VERANO 2025-2026 PARA PREVENIR HANTAVIRUS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS Y MAREA ROJA EN MAGALLANES​

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

OPERATIVO DE SEGURIDAD EN BAHÍA AZUL REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TIERRA DEL FUEGO

Leer Más

Encabezado por el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto.


Encabezado por el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto.


operativo (3)
nuestrospodcast
magallanesfilm

PATRIMONIO FÍLMICO MAGALLANES FILM INGRESA AL REGISTRO NACIONAL DE LA MEMORIA DEL MUNDO DE LA UNESCO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
magallanesfilm

PATRIMONIO FÍLMICO MAGALLANES FILM INGRESA AL REGISTRO NACIONAL DE LA MEMORIA DEL MUNDO DE LA UNESCO

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
A_UNO_1674634-700x467

MINISTRO DEL INTERIOR CONFIRMÓ QUE GOBIERNO ESPERA DESPACHAR EN ENERO REFORMAS AL SISTEMA POLÍTICO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
rdiazeterovic

CENTRO CULTURAL "LA IDEA" FUE EL ESCENARIO DE CHARLA DEL DESTACADO ESCRITOR MAGALLÁNICO Y PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 2025 RAMÓN DÍAZ ETEROVIC