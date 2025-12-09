PATRIMONIO FÍLMICO MAGALLANES FILM INGRESA AL REGISTRO NACIONAL DE LA MEMORIA DEL MUNDO DE LA UNESCO

El Fondo Magallanes Film, un conjunto de materiales cinematográficos producidos entre 1918 y 1923, fue oficialmente incorporado al Registro Nacional de la Memoria del Mundo de la UNESCO. El reconocimiento posiciona a la Cineteca Nacional de Chile como referente en la preservación del patrimonio audiovisual y destaca la relevancia histórica de estos registros pioneros de Punta Arenas y sus alrededores.





El fondo reúne algunas de las cintas en soporte nitrato más antiguas conservadas en Chile, lo que lo convierte en un testimonio excepcional para la memoria regional y nacional. La UNESCO distinguió también a otras 19 candidaturas por su aporte a la memoria colectiva del país.





Un archivo cinematográfico pionero en la Patagonia





Magallanes Film está compuesto por 16 rollos de nitrato de 35mm producidos por Antonio Radonich y José Bohr, pioneros del cine patagónico y fundadores de Magallanes Film Co.. El material incluye noticieros de época, dos ficciones y registros comerciales que documentan la vida cotidiana, social y económica del Estrecho de Magallanes en un período clave previo a la apertura del Canal de Panamá.





El cineasta Ronnie Radonich, sobrino-nieto de Antonio Radonich, descubrió las cintas hace casi 20 años en el antiguo Teatro Cinema Porvenir, fundado por su antepasado. “Cuando llevé el primer rollo a la Cineteca quedaron impresionados; sabían de Magallanes Film, pero nunca habían visto su material físico”, recuerda. Su investigación confirmó que eran las cintas de nitrato más antiguas recibidas por la institución.





Los rollos, hallados dentro de una maleta y resguardados en cajas metálicas, fueron entregados en 2013 a la Cineteca Nacional para su preservación adecuada.





Restauración cuadro a cuadro y retorno a las pantallas





La Cineteca Nacional ejecutó un meticuloso proceso de recuperación física y digital, utilizando software especializado para restablecer continuidad, legibilidad, estabilidad y tonalidades del material. Esta restauración permitió que las cintas volvieran a proyectarse en una sala de cine por primera vez en un siglo, durante una función especial en Porvenir en 2022, musicalizada en vivo por una banda local.





La incorporación del fondo al Registro Memoria del Mundo abre una nueva etapa de difusión. “Este reconocimiento permite posicionar a Porvenir y Tierra del Fuego como referentes culturales. El objetivo es que estas películas viajen por el mundo y se valore el trabajo de dos amigos que solo querían descubrir un oficio nuevo: el cine”, señala Ronnie Radonich.





Un hito para la Cineteca Nacional y para la memoria audiovisual chilena





El director de la Cineteca Nacional de Chile, Marcelo Morales, subrayó el valor del reconocimiento: “Magallanes Film es un testimonio vivo de la vida en la Patagonia hace más de cien años. Su incorporación al Registro Memoria del Mundo reconoce un trabajo colectivo de preservación y devuelve estas imágenes a la comunidad”. Además, destacó que este logro coincide con el nuevo rol institucional de la Cineteca, que desde este año forma parte del Ministerio de las Culturas como entidad responsable del patrimonio cinematográfico de Chile.





Los registros restaurados están disponibles de forma gratuita para todo el país a través de Cineteca Online.





Sobre el Programa Memoria del Mundo





El Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, vigente desde 1992, busca garantizar la preservación y acceso al patrimonio documental mundial. En Chile, esta es la primera convocatoria abierta para integrar un Registro Nacional, que apoya a instituciones y comunidades en la identificación y puesta en valor de acervos excepcionales para la historia colectiva.





