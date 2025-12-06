SECTOR SALUD LANZA CAMPAÑA DE VERANO 2025-2026 PARA PREVENIR HANTAVIRUS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS Y MAREA ROJA EN MAGALLANES​

​Con el propósito de resguardar la salud de la comunidad durante la temporada estival, el sector salud de Magallanes dio inicio a la Campaña Preventiva Verano 2025-2026, instancia que busca reforzar las medidas de autocuidado frente a enfermedades que tienden a aumentar en esta época del año. La mayor realización de actividades al aire libre y campestres, y el desplazamiento de familias hacia otras regiones elevan ciertos riesgos sanitarios, por lo que se refuerzan las recomendaciones para promover un verano seguro, informado y saludable para todas y todos.



En este lanzamiento estuvieron presentes el Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo; el Seremi de Gobierno, Andro Mimica; la jefa del Departamento de Atención Primaria del SSM, Valeska Montoya; el director del Hospital Clínico de Magallanes, Ricardo Contreras, junto a equipos técnicos de la Seremi de Salud de las Unidades de Alimentos, Zoonosis, Epidemiología y Programa de Marea Roja.



El Seremi (S), Eduardo Castillo, destacó que el objetivo central es que la comunidad disfrute el verano de manera segura, incorporando el autocuidado como parte de la rutina diaria. “Iniciamos este plan de verano, reforzando varias medidas y especialmente fomentando el autocuidado. Estamos reforzando especialmente la prevención de intoxicaciones por marea roja, hantavirus, tifus de los matorrales y todo lo que se refiere a la protección y el cuidado de consumo de alimentos, cuando estos se realizan fuera del ámbito tradicional, en lugares abiertos. Esta campaña la vamos a reforzar durante todos estos meses y, además, vamos a hacer una continuidad terminando la campaña de verano, inmediatamente vamos a dar inicio a la campaña de invierno, de manera de hacer una campaña permanente de autocuidado en la población”, señaló la autoridad de salud.



El Seremi de Gobierno, Andro Mimica, explicó que como todos los años, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric pone la salud pública como prioridad, y “acercándose el verano, comienzan las familias a aprovechar la maravillosa patagonia y poder disfrutar de los distintos espacios públicos, pero eso también debe hacerse con resguardo. Y hoy día estamos lanzando la Campaña de Verano del Ministerio de Salud para prevenir enfermedades tan importantes como el hantavirus o la marea roja. Por lo tanto, queremos llamar al resguardo a todas las familias de nuestra región, a quienes vayan a recorrer las distintas localidades de Magallanes, pero también a quienes vayan a otros lugares del país a que tengan la máxima precaución, porque lo que queremos es que las familias puedan disfrutar este verano y que vuelvan sin novedades, solo con buenos recuerdos y no tener que lamentar situaciones que nadie quiere durante las vacaciones”.



Con relación con el hantavirus, en profesional de la Unidad de Zoonosis, Raúl Ruiz, explicó que es una enfermedad transmitida por el ratón de cola larga, especie presente en todo Chile y también en la región de Magallanes. Si bien no se han registrado casos autóctonos en la zona, recalcó que el roedor sí está presente, por lo que es fundamental adoptar medidas preventivas al realizar actividades al aire libre, como acampar en lugares autorizados, manejar adecuadamente los alimentos y eliminar correctamente los residuos. También se aconseja transitar por senderos habilitados, no recolectar frutos silvestres, y se recomienda ventilar y desinfectar espacios cerrados antes de su uso para minimizar riesgos sanitarios. Asimismo, hizo un llamado a quienes viajen a otras regiones del país donde existen casos confirmados en personas, a mantener especial cuidado y seguir las recomendaciones sanitarias para reducir riesgos.



Otro eje relevante de la campaña es el consumo seguro de alimentos, especialmente en paseos y actividades en el campo, donde suelen relajarse las medidas de higiene. Alex Lucero, encargado de la Unidad de Alimentos, destacó que con la llegada del buen clima y las fiestas de fin de año, aumenta la preparación y consumo de alimentos, especialmente fuera de casa. Señaló que es fundamental mantener condiciones higiénicas adecuadas al manipular y preparar alimentos, así como extremar precauciones al comprar productos perecibles, como carnes, asegurándose de adquirirlos en locales autorizados, verificar que estén refrigerados o congelados correctamente y revisar la fecha de vencimiento.



Lucero enfatizó la importancia de evitar la contaminación cruzada, utilizando tablas y utensilios distintos para carnes y verduras, y mantener los productos refrigerados, incluso durante salidas al campo, usando cooler con gel packs o hielo. Además, recomendó asegurar el lavado constante de manos con agua potable y jabón antes de manipular cualquier alimento. Subrayó que seguir estas medidas es clave para prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos.



Paulina Solar, encargada del Programa de Marea Roja de la SEREMI de Salud, explicó que la marea roja es un fenómeno natural presente en la región y con el cual la comunidad debe aprender a convivir. Señaló que la principal medida preventiva es extraer mariscos únicamente desde áreas autorizadas y recordó que, incluso cuando un sector está abierto, es obligatorio realizar el análisis en los laboratorios de la Seremi, ya que es la única forma de confirmar si los productos son aptos o no para el consumo humano. Recalcó que, al momento de consumir mariscos, siempre se debe comprar en lugares autorizados y solicitar el informe de análisis correspondiente.



Finalmente, las autoridades y equipos de salud presentes reiteraron que durante el verano se intensifican las acciones de fiscalización, educación y difusión en distintos puntos de la región, junto con la entrega de material informativo en instituciones públicas y privadas, para que la comunidad disfrute de la temporada de manera segura. Además, destacaron que la red asistencial está preparada para atender cualquier contingencia sanitaria que pudiera presentarse.



