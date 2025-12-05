TRAS APERTURA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026: MÁS DE 360 ENTREGAS DE SUBSIDIO AÉREO SE HAN REALIZADO ESTA SEMANA EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

Más de 360 entregas de subsidio aéreo se han realizado durante esta semana en la Provincia Antártica Chilena, luego que el 1 de diciembre pasado se diera inicio al proceso para que residentes de dicho territorio obtengan este beneficio correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026.

En dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, se ha estado llevando a cabo esta acción. Ante la alta demanda para estos meses que coinciden con las vacaciones de verano, se ha reforzado el servicio con jornadas de extensión horaria por parte de las unidades de subsidio aéreo y social, algo que se replicará este viernes 5 de diciembre: además del horario normal, entre las 9:00 y 12:00 horas, se añadirá atención extraordinaria entre las 15:00 y 18:00 horas.

La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, hizo un llamado a la comunidad a concurrir en los horarios establecidos y recordó que, antes de realizar el trámite en oficina de subsidio aéreo, deben actualizar sus datos personales en Unidad Social, con el propósito de actualizar el universo de residentes beneficiarios.





"Como ocurre cada fin de año, habilitamos los meses de enero y febrero de subsidio aéreo, para así facilitar que personas realicen las diligencias antes de comenzar sus vacaciones fuera de Isla Navarino. Los horarios extendidos de atención nos han permitido responder de manera eficiente ante la alta cantidad de vecinas y vecinos que han llegado a nuestra Delegación. Los nuevos datos que provean a Unidad Social nos permitirá actualizar el universo de residentes, que se incluirá en una nueva plataforma digital", manifestó la máxima autoridad provincial.

Cabe recordar que el período mínimo de estadía en la Provincia Antártica Chilena para solicitar este subsidio financiado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, es de seis meses. Para comprobar ello, además de una carta de solicitud a la Delegación, la persona que lo requiera debe presentar al menos dos de los siguientes documentos que acrediten su permanencia en la zona por al menos medio año: contrato de trabajo vigente, copia certificada de bien raíz, Registro Social de Hogares, cuenta de consumos básicos, contrato de arriendo de vivienda ante notario o certificado de residencia de la Junta de Vecinos. Las personas que cumplan con estos antecedentes, pueden acceder al subsidio, cuyo financiamiento es de un 95 por ciento de un pago que cubre hasta cuatro tramos anuales, mientras que el 5 por ciento restante se debe cancelar de forma particular.



