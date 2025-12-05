Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

5 de diciembre de 2025

TRAS APERTURA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026: MÁS DE 360 ENTREGAS DE SUBSIDIO AÉREO SE HAN REALIZADO ESTA SEMANA EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

​Ante la alta demanda inicial considerando que los dos primeros meses del próximo año corresponden a vacaciones de verano, la Delegación Presidencial de dicho territorio ha dispuesto jornadas de extensión horaria, que se replicarán este viernes 5 de diciembre.

subsidioaereowilliams
Más de 360 entregas de subsidio aéreo se han realizado durante esta semana en la Provincia Antártica Chilena, luego que el 1 de diciembre pasado se diera inicio al proceso para que residentes de dicho territorio obtengan este beneficio correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026. 

En dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, se ha estado llevando a cabo esta acción. Ante la alta demanda para estos meses que coinciden con las vacaciones de verano, se ha reforzado el servicio con jornadas de extensión horaria por parte de las unidades de subsidio aéreo y social, algo que se replicará este viernes 5 de diciembre: además del horario normal, entre las 9:00 y 12:00 horas, se añadirá atención extraordinaria entre las 15:00 y 18:00 horas. 

La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, hizo un llamado a la comunidad a concurrir en los horarios establecidos y recordó que, antes de realizar el trámite en oficina de subsidio aéreo, deben actualizar sus datos personales en Unidad Social, con el propósito de actualizar el universo de residentes beneficiarios.

"Como ocurre cada fin de año, habilitamos los meses de enero y febrero de subsidio aéreo, para así facilitar que personas realicen las diligencias antes de comenzar sus vacaciones fuera de Isla Navarino. Los horarios extendidos de atención nos han permitido responder de manera eficiente ante la alta cantidad de vecinas y vecinos que han llegado a nuestra Delegación. Los nuevos datos que provean a Unidad Social nos permitirá actualizar el universo de residentes, que se incluirá en una nueva plataforma digital", manifestó la máxima autoridad provincial. 

Cabe recordar que el período mínimo de estadía en la Provincia Antártica Chilena para solicitar este subsidio financiado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, es de seis meses. Para comprobar ello, además de una carta de solicitud a la Delegación, la persona que lo requiera debe presentar al menos dos de los siguientes documentos que acrediten su permanencia en la zona por al menos medio año: contrato de trabajo vigente, copia certificada de bien raíz, Registro Social de Hogares, cuenta de consumos básicos, contrato de arriendo de vivienda ante notario o certificado de residencia de la Junta de Vecinos. Las personas que cumplan con estos antecedentes, pueden acceder al subsidio, cuyo financiamiento es de un 95 por ciento de un pago que cubre hasta cuatro tramos anuales, mientras que el 5 por ciento restante se debe cancelar de forma particular.

actividad 1 (1)

FORTALECEN ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA APOYAR A NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA PRIMERA INFANCIA EN PORVENIR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CORMUPA ANUNCIA ACCIONES JUDICIALES TRAS CHOQUE QUE DEJÓ SIN FUNCIONAMIENTO AL CECOSF FORTALECIENDO VIDAS

Leer Más

​El hecho fue protagonizado por un conductor que habría estado manejando bajo los efectos del alcohol, dejando al recinto de salud sin electricidad y con daños superiores a los 20 millones de pesos. La situación obligó a trasladar las atenciones al Cesfam Dr. Juan Damianovic.

​El hecho fue protagonizado por un conductor que habría estado manejando bajo los efectos del alcohol, dejando al recinto de salud sin electricidad y con daños superiores a los 20 millones de pesos. La situación obligó a trasladar las atenciones al Cesfam Dr. Juan Damianovic.

FV 5
nuestrospodcast
Gerente general de Enap, Julio Friedmann, junto a representantes de las empresas firmantes

ENAP FIRMA CONTRATOS DE LARGO PLAZO, POR US$12 MIL MILLONES, PARA ABASTECERSE DE CRUDO DESDE ARGENTINA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
subsidioaereowilliams

TRAS APERTURA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026: MÁS DE 360 ENTREGAS DE SUBSIDIO AÉREO SE HAN REALIZADO ESTA SEMANA EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
indhnatales

INDH MAGALLANES REALIZA TALLERES SOBRE DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS EN PUERTO NATALES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
carrusel-post_01

SE REALIZARÁ SEMINARIO "100 LENGUAJES PARA ESCUCHAR"