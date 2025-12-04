JUNAEB MAGALLANES RECIBIÓ EL SELLO CHILE CUIDA QUE CERTIFICA LA ATENCIÓN PREFERENTE DE PERSONAS CUIDADORAS

El Secretario Ministerial de Desarrollo Social y Familia de Magallanes y de la Antártica Chilena, Danilo Mimica, realizó la entrega del Sello Chile Cuida a la dirección regional de JUNAEB, un distintivo que certifica a instituciones públicas como lugares que ofrecen atención preferente a las personas cuidadoras, que se encuentran inscritas en el Registro Social de Hogares (RSH).

Para conmemorar la instalación del sello, JUNAEB Magallanes organizó en sus dependencias una breve ceremonia que contó con la participación de su Directora Regional, Natacha Carrasco, del Seremi Danilo Mimica, y de los funcionarios y funcionarias de este servicio, que se capacitan permanentemente para entregar una atención cercana y de calidad a las personas cuidadoras.

Esta iniciativa es parte del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, proyecto de ley que fue aprobado en la Sala del Senado y despachado recientemente para su último trámite legislativo, donde podrá convertirse en una ley que reconoce el cuidado como un trabajo y un derecho, estableciendo una institucionalidad que permita garantizarlo de manera universal y progresiva.

El Seremi Danilo Mimica, explicó que "la primera acción administrativa que asumió el Gobierno del Presidente Boric en materia de cuidados, fue crear en el Registro Social de Hogares un complemento para que las personas puedan acceder e identificarse como personas cuidadoras. Estas personas, que actualmente son 1.797 en la región, están accediendo a la red Chile Cuida, integrada por programas, apoyos y beneficios, dentro de los cuales uno de ellos es acceder a una atención preferente y de calidad. Por ello, esperamos que el proyecto de ley que busca crear Chile Cuida, sea una política pública que trascienda al gobierno de turno, y permita asegurar que nunca más cuidar sea sinónimo de soledad y postergación".

También, la Directora Regional de JUNAEB, Natacha Carrasco, comentó que "nuestro servicio es parte del Comité Técnico Regional de Atención Preferente de Personas Cuidadoras, integrado por 16 instituciones del Estado, quienes nos capacitamos constantemente para entregar una atención de calidad a las personas cuidadoras, porque reconocemos que el tiempo es un recurso escaso cuando se cuida. Este sello que hoy instalamos en nuestra oficina simboliza esta ayuda: entregar una orientación cercana, y en el menor tiempo posible".

Identificación de personas cuidadoras





Para ser reconocida como persona cuidadora y obtener la credencial, se debe ingresar al Registro Social de Hogares, a través de su modalidad online en https://www.registrosocial.gob.cl/ , o de manera presencial en las oficinas de las Direcciones de Desarrollo Comunitario (DIDECOS) de cada municipio.





Las instituciones públicas que cuentan con el Sello Chile Cuida son: FONASA (Fondo Nacional de Salud), BancoEstado, SERVIU (Servicio de Vivienda y Urbanismo), SENAMA (Servicio Nacional del Adulto Mayor), ChileAtiende – IPS, Registro Civil e Identificación, SENADIS (Servicio Nacional de la Discapacidad), DICREP (Dirección General del Crédito Prendario), Correos de Chile, Oficinas del Registro Social de Hogares en Municipalidades, SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor), Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Tesorería General de la República, FOSIS y JUNAEB.

