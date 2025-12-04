Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

4 de diciembre de 2025

JUNAEB MAGALLANES RECIBIÓ EL SELLO CHILE CUIDA QUE CERTIFICA LA ATENCIÓN PREFERENTE DE PERSONAS CUIDADORAS

​La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) es una de las 16 instituciones del Estado que cuenta con el Sello Chile Cuida, distintivo que otorga atención preferente en sus oficinas a personas acreditadas como cuidadoras.

Sello Chile Cuida 1
El Secretario Ministerial de Desarrollo Social y Familia de Magallanes y de la Antártica Chilena, Danilo Mimica, realizó la entrega del Sello Chile Cuida a la dirección regional de JUNAEB, un distintivo que certifica a instituciones públicas como lugares que ofrecen atención preferente a las personas cuidadoras, que se encuentran inscritas en el Registro Social de Hogares (RSH).

Para conmemorar la instalación del sello, JUNAEB Magallanes organizó en sus dependencias una breve ceremonia que contó con la participación de su Directora Regional, Natacha Carrasco, del Seremi Danilo Mimica, y de los funcionarios y funcionarias de este servicio, que se capacitan permanentemente para entregar una atención cercana y de calidad a las personas cuidadoras.

Esta iniciativa es parte del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, proyecto de ley que fue aprobado en la Sala del Senado y despachado recientemente para su último trámite legislativo, donde podrá convertirse en una ley que reconoce el cuidado como un trabajo y un derecho, estableciendo una institucionalidad que permita garantizarlo de manera universal y progresiva.

El Seremi Danilo Mimica, explicó que "la primera acción administrativa que asumió el Gobierno del Presidente Boric en materia de cuidados, fue crear en el Registro Social de Hogares un complemento para que las personas puedan acceder e identificarse como personas cuidadoras. Estas personas, que actualmente son 1.797 en la región, están accediendo a la red Chile Cuida, integrada por programas, apoyos y beneficios, dentro de los cuales uno de ellos es acceder a una atención preferente y de calidad. Por ello, esperamos que el proyecto de ley que busca crear Chile Cuida, sea una política pública que trascienda al gobierno de turno, y permita asegurar que nunca más cuidar sea sinónimo de soledad y postergación".

También, la Directora Regional de JUNAEB, Natacha Carrasco, comentó que "nuestro servicio es parte del Comité Técnico Regional de Atención Preferente de Personas Cuidadoras, integrado por 16 instituciones del Estado, quienes nos capacitamos constantemente para entregar una atención de calidad a las personas cuidadoras, porque reconocemos que el tiempo es un recurso escaso cuando se cuida. Este sello que hoy instalamos en nuestra oficina simboliza esta ayuda: entregar una orientación cercana, y en el menor tiempo posible".

Identificación de personas cuidadoras

Para ser reconocida como persona cuidadora y obtener la credencial, se debe ingresar al Registro Social de Hogares, a través de su modalidad online en https://www.registrosocial.gob.cl/, o de manera presencial en las oficinas de las Direcciones de Desarrollo Comunitario (DIDECOS) de cada municipio.

Las instituciones públicas que cuentan con el Sello Chile Cuida son: FONASA (Fondo Nacional de Salud), BancoEstado, SERVIU (Servicio de Vivienda y Urbanismo), SENAMA (Servicio Nacional del Adulto Mayor), ChileAtiende – IPS, Registro Civil e Identificación, SENADIS (Servicio Nacional de la Discapacidad), DICREP (Dirección General del Crédito Prendario), Correos de Chile, Oficinas del Registro Social de Hogares en Municipalidades, SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor), Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Tesorería General de la República, FOSIS y JUNAEB.


centrocapacitacionlaboral

SEREMI DE HACIENDA Y SEREMI DE LAS CULTURAS VISITAN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL LEÓN HUMBERTO SEGUEL EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO EXPRESA PREOCUPACIÓN POR RETRASO EN INICIO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL SERVIU

Leer Más

​La licitación, hoy observada por Contraloría, posterga intervenciones claves en 14 calles de la ciudad, afectando la planificación comunal para la temporada de mejor clima.

​La licitación, hoy observada por Contraloría, posterga intervenciones claves en 14 calles de la ciudad, afectando la planificación comunal para la temporada de mejor clima.

munipuq
nuestrospodcast
Hospital-regional

CONCEJALES DE PUNTA ARENAS LAMENTAN QUE EL GOBIERNO REGIONAL NO HAYA ASISTIDO A COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ACLARAR DESTINO FINAL DE LOS ESCOMBROS DEL EX HOSPITAL REGIONAL

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Sello Chile Cuida 1

JUNAEB MAGALLANES RECIBIÓ EL SELLO CHILE CUIDA QUE CERTIFICA LA ATENCIÓN PREFERENTE DE PERSONAS CUIDADORAS

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
goreepa

A UN AÑO DE SU FIRMA: LAS AUSPICIOSAS PROYECCIONES QUE DEJA LA REVISIÓN DEL CONVENIO GORE-EPA AUSTRAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
librodecepcion

GOBERNADOR FLIES PARTICIPA DEL LANZAMIENTO DEL LIBRO “ISLA DECEPCIÓN. EL ÚLTIMO REFUGIO”: VOLUMEN REÚNE LO IMPRESCINDIBLE DE LA ENIGMÁTICA ANTÁRTICA CHILENA