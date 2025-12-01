COBRE CHILENO ALCANZA NUEVO RÉCORD HISTÓRICO: ESTE ES EL PRECIO QUE REGISTRA EN 2025

Durante este lunes 1 de diciembre, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) informó que el precio del cobre volvió a romper su propio techo histórico.

El metal cerró la jornada en US$ 5,125 la libra en su cotización en la Bolsa de Metales de Londres, impulsando las proyecciones económicas hacia el próximo año.

Según el organismo, en lo que va de 2025 el cobre acumuló un alza que lo llevó desde los US$ 4,43 la libra hasta el nivel actual, lo que representó un crecimiento del 6,73% respecto del año anterior.

Se trata de cifras que no habían sido registradas en la economía nacional y que impactan de manera directa en las arcas fiscales, considerando que cerca de la mitad de las exportaciones chilenas dependen del metal rojo.

Cochilco agregó que el promedio proyectado para 2026 llegaría a US$ 4,55 la libra, un valor que también sería histórico y que mantiene el optimismo en el sector.

Fuente: adnradio.cl



​



​

