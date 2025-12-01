Punta Arenas,
1 de diciembre de 2025

COBRE CHILENO ALCANZA NUEVO RÉCORD HISTÓRICO: ESTE ES EL PRECIO QUE REGISTRA EN 2025

​Cochilco confirmó que el metal volvió a marcar cifras inéditas para la economía nacional, con un crecimiento anual que supera el 6% y una proyección histórica para 2026.

Durante este lunes 1 de diciembre, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) informó que el precio del cobre volvió a romper su propio techo histórico.

El metal cerró la jornada en US$ 5,125 la libra en su cotización en la Bolsa de Metales de Londres, impulsando las proyecciones económicas hacia el próximo año.

Según el organismo, en lo que va de 2025 el cobre acumuló un alza que lo llevó desde los US$ 4,43 la libra hasta el nivel actual, lo que representó un crecimiento del 6,73% respecto del año anterior.

Se trata de cifras que no habían sido registradas en la economía nacional y que impactan de manera directa en las arcas fiscales, considerando que cerca de la mitad de las exportaciones chilenas dependen del metal rojo.

Cochilco agregó que el promedio proyectado para 2026 llegaría a US$ 4,55 la libra, un valor que también sería histórico y que mantiene el optimismo en el sector.

Fuente: adnradio.cl 



SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC ADVIERTE IMPACTO DE RECORTE DEL 30% EN PROMOCIÓN TURÍSTICA: “CHILE ESTÁ RETROCEDIENDO MIENTRAS NUESTROS VECINOS AVANZAN”

SERVIU PUBLICÓ EN DIARIO OFICIAL EXPROPIACIÓN DE TERRENOS DEL EX CLUB HÍPICO

​Este lunes 1 de diciembre se publicó en el Diario Oficial y un diario regional, la notificación de expropiación por causa de utilidad pública del terreno del ex Club Hípico, ubicado en Avenida Bulnes de la comuna de Punta Arenas, para construir un parque habitable.

MUNICIPIO LANZA "PUNTA ARENAS EN LÍNEA" PARA AGILIZAR SOLICITUDES CIUDADANAS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

confuciomagallanes

CHINA LLEGA A LA PATAGONIA: MAGALLANES INAUGURÓ EL CONFUCIO MÁS AUSTRAL DEL PLANETA

h2ride

BICICLETAS E HIDRÓGENO VERDE: STARTUP ZANERGY PRESENTE EN LA 3ERA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE