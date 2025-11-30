Punta Arenas,
30 de noviembre de 2025

EL ÍNDICE DE VENTAS DE ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS AUMENTÓ 10,4% INTERANUALMENTE EN OCTUBRE DE 2025

El Índice de Ventas de Ventas de Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, en tanto, creció 8,3% en igual período. ​

6671606

En octubre de 2025, siete de los ocho Índices de Ventas de Servicios (IVS) ―índices coyunturales a precios corrientes que miden la evolución de las ventas de servicios― presentaron aumentos interanuales, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

El Índice de Ventas de Actividades de Alojamiento y de Servicio de Comidas presentó un incremento de 10,4%, con una variación acumulada de 7,4% al décimo mes del año. Las tres actividades del sector se expandieron durante el período, siendo actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas la más influyente con 5,910 puntos porcentuales (pp.).

El Índice de Ventas de Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, por su parte, presentó una expansión de 8,3% en doce meses, con una acumulación de 6,8% en octubre; y crecimiento en cuatro de las cinco actividades que lo componen.

El Índice de Ventas de Actividades Inmobiliarias creció un 6,6% interanualmente, anotando una variación acumulada a octubre de 8,5%; mientras el Índice de Ventas de Transporte y Almacenamiento aumentó un 6,1%, acumulando un alza de 7,7% al décimo mes del año.

El Índice de Ventas de Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo anotó un alza en doce meses de 5,3%; y una variación acumulada a octubre de 7,2%, con crecimiento en siete de las ocho actividades que componen el sector.

El Índice de Ventas de Información y Comunicaciones, en tanto, presentó un aumento de 4,1% con relación a octubre del año anterior, acumulando un alza de 4,6% al décimo mes de 2025; mientras el Índice de Ventas de Otras Actividades de Servicios presentó una variación de 0,3% respecto al mismo período del año anterior, y un crecimiento acumulado de 6,3%.

Finalmente, El Índice de Ventas de Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreativas se redujo 0,8% interanualmente, registrando una variación acumulada a octubre de 2,7%.

 


ÍNDICE DE ACTIVIDAD DEL COMERCIO AUMENTÓ 7,1% INTERANUALMENTE EN OCTUBRE DE 2025

ESTE LUNES 1 DE DICIEMBRE COMIENZA LA RENDICIÓN DE LA PAES REGULAR 2025, ADMISIÓN 2026

El lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre, más de 300 mil inscritos e inscritas rendirán la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).


El lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre, más de 300 mil inscritos e inscritas rendirán la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).


ÉPICO REGRESO A MAGALLANES DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

ESTE LUNES 1 DE DICIEMBRE COMIENZA LA RENDICIÓN DE LA PAES REGULAR 2025, ADMISIÓN 2026

tabsa

TABSA DESTACA SU COMPROMISO CON LA COMUNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE EN LA 3ERA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

WhatsApp Image 2025-11-28 at 17

ESQUILADORES CHILENOS DESTACAN EN TEST MATCH INTERNACIONAL Y COMPARTEN SU EXPERIENCIA EN POLAR COMUNICACIONES

