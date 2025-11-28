Punta Arenas,
28 de noviembre de 2025

ANEF MAGALLANES RECHAZA DICTAMEN DE CONTRALORÍA Y APOYA ACCIONES DE SERVICIOS EN LA REGIÓN

Comunicado de prensa.

anefmagallanescontraloria

El Consejo regional de ANEF Magallanes apoya el rechazo categórico al dictamen de Contraloría E121666, y exige impulso del legislativo que regule de forma clara y permanente el sistema de turnos. La Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio de Protección Especializada (ANTRAP) denunció que el dictamen N° E121666 de la Contraloría General de la República vulnera derechos laborales de trabajadores, cuestionando el pago promedio de horas que forman parte de la jornada habitual.

Asimismo, tanto ANEF Magallanes como ANFUSEPNA se sumaron al rechazo y apoyo a ANTRAP, quien exige al Poder Ejecutivo ingresar de inmediato una iniciativa legislativa que otorgue certeza jurídica. Además, la asociación demanda que se regule de forma clara y permanente el sistema de turnos.

Otras temáticas regionales

En otros ámbitos de interés en la región, el Directorio ANEF Magallanes se reunió con representantes del MINVU/SERVIU para afinar avances del Programa de viviendas para organizaciones de trabajadores. Luego de presentado el proyecto habitacional, se está realizando presión para poder ver los avances de este proceso tan importante y sensible para los funcionarios y funcionaras en la región austral.

Este martes 25 de noviembre ANEF Magallanes realizó una Asamblea regional, para dar cuenta de los temas y acuerdos logrados en la Asamblea Extraordinaria realizada en Santiago los días 19, 20 y 21 de noviembre.

Y el miércoles 26 de noviembre, al igual que en Santiago y regiones, ANEF Magallanes participó en la convocatoria en conjunto con CUT y MSP de la entrega del petitorio de la Mesa del Sector Público en la delegación presidencial regional.




EL CEDDEX DEL EJÉRCITO DE CHILE CAPACITA A INGENIEROS DE MAGALLANES EN LA DESACTIVACIÓN DE ARMAMENTO EXPLOSIVO

PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA ARENAS: “ES UN HITO LARGAMENTE ESPERADO POR LA COMUNIDAD”

​El jefe de Estado encabezó el fin de los trabajos del nuevo Centro de Salud Familiar de la comuna, entregando más y mejores espacios para las atenciones de salud, beneficiando a más de 18 mil personas.

​El jefe de Estado encabezó el fin de los trabajos del nuevo Centro de Salud Familiar de la comuna, entregando más y mejores espacios para las atenciones de salud, beneficiando a más de 18 mil personas.

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

MISIÓN CUMPLIDA: DOTACIÓN ANTÁRTICA 2024-2025 DE LA FACH CULMINA MÁS DE UN AÑO EN EL CONTINENTE BLANCO

Taller de gobernanza 1

TALLER DE GOBERNANZA BUSCA FORTALECER LA RED DE TRABAJO BINACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE TURBERAS DE LA PATAGONIA

COMUNIDAD EDUCATIVA DE ESCUELA PUNTA DELGADA REALIZÓ VISITA PATRIMONIAL AL FARO CABO POSESIÓN EN ESTRECHO DE MAGALLANES