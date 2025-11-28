ANEF MAGALLANES RECHAZA DICTAMEN DE CONTRALORÍA Y APOYA ACCIONES DE SERVICIOS EN LA REGIÓN

El Consejo regional de ANEF Magallanes apoya el rechazo categórico al dictamen de Contraloría E121666, y exige impulso del legislativo que regule de forma clara y permanente el sistema de turnos. La Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio de Protección Especializada (ANTRAP) denunció que el dictamen N° E121666 de la Contraloría General de la República vulnera derechos laborales de trabajadores, cuestionando el pago promedio de horas que forman parte de la jornada habitual.

Asimismo, tanto ANEF Magallanes como ANFUSEPNA se sumaron al rechazo y apoyo a ANTRAP, quien exige al Poder Ejecutivo ingresar de inmediato una iniciativa legislativa que otorgue certeza jurídica. Además, la asociación demanda que se regule de forma clara y permanente el sistema de turnos.

Otras temáticas regionales

En otros ámbitos de interés en la región, el Directorio ANEF Magallanes se reunió con representantes del MINVU/SERVIU para afinar avances del Programa de viviendas para organizaciones de trabajadores. Luego de presentado el proyecto habitacional, se está realizando presión para poder ver los avances de este proceso tan importante y sensible para los funcionarios y funcionaras en la región austral.

Este martes 25 de noviembre ANEF Magallanes realizó una Asamblea regional, para dar cuenta de los temas y acuerdos logrados en la Asamblea Extraordinaria realizada en Santiago los días 19, 20 y 21 de noviembre.

Y el miércoles 26 de noviembre, al igual que en Santiago y regiones, ANEF Magallanes participó en la convocatoria en conjunto con CUT y MSP de la entrega del petitorio de la Mesa del Sector Público en la delegación presidencial regional.

