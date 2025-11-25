LANZAMIENTO DEL V CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA, EDICIÓN VERANO

​La mañana de este martes, en dependencias de la Alcaldía de la ciudad, se llevó a cabo el lanzamiento oficial del V Campeonato Municipal de Gimnasia Artística, edición verano. La instancia permitió presentar los principales detalles de esta nueva versión, que se desarrollará el próximo sábado y que proyecta gran participación de deportistas locales.



Durante la presentación, los presentes destacaron que este campeonato se ha posicionado a lo largo del tiempo y sus distintas ediciones, como una instancia clave para el fortalecimiento de la gimnasia artística en Punta Arenas, siendo una oportunidad para que jóvenes deportistas locales puedan medirse con sus pares sin trasladarse fuera de la ciudad. Esta quinta edición se suma a la versión de invierno celebrada en julio, ampliando el número de instancias competitivas disponibles para los clubes de la comuna y entregando continuidad al trabajo deportivo que se realiza durante todo el año.



En la actividad se recordó que este torneo nació con el propósito de promover el desarrollo de la disciplina, detectar talentos en etapa formativa y aumentar los espacios de participación para niños, niñas y jóvenes de Punta Arenas. De esta forma, la competencia se enmarca dentro del apoyo sostenido al deporte de la gimnasia artística impulsada por la Fundación Municipal de Deportes, institución que ha financiado íntegramente todas las versiones previas del campeonato, además de otras iniciativas vinculadas a esta disciplina, realizadas con la presencia de importantes figuras de la gimnasia.

La edición de verano de este toreo, se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre, entre las 09:00 y las 19:30 horas, en el gimnasio Vanessa Mihovilovic, gracias a la colaboración de Agipa, quienes facilitan el recinto de competencia.



Para esta versión se espera la participación de un gran número de gimnastas locales, al igual que en las ediciones anteriores, damas y varones de hasta 18 años, pertenecientes a los clubes locales Degipa y Umag. Además, se espera la participación de deportistas provenientes de la ciudad de Santiago. Las pruebas se desarrollarán tanto en categorías GAF (Gimnasia Artística Femenina) como GAM (Gimnasia Artística Masculina), y se regirán, al igual que en versiones previas, por las bases técnicas de USAG (USA Gymnastics), junto con los lineamientos del programa AGE Group de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) y las normativas de Fenagichi. Esto permitirá que los participantes compitan bajo estándares técnicos reconocidos internacionalmente, fortaleciendo así su formación y proyección deportiva.



En el lanzamiento, el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, destacó esta quinta versión del torneo, como un esfuerzo sostenido de la fundación municipal de deportes por apoyar el crecimiento de distintas disciplinas, señalando:

“Son 180 inscritos entre hombres y mujeres, así que estamos muy contentos. Nosotros como municipalidad y especialmente como Fundación Municipal de Deportes, hemos hecho un gran esfuerzo justamente para que un deporte tan clásico pueda tener más espacios de difusión para poder ver a nuestros pequeños deportistas competir, y también incentivar que más personas se inscriban en los diferentes clubes.”



“Así que estamos muy contentos de que la Fundación pueda organizar por quinta vez este campeonato, y los esperamos este sábado 29 de noviembre desde las nueve de la mañana hasta las 7 de la tarde para apoyar a los deportistas en competencia. La entrada es totalmente gratuita.” invitó el alcalde.



Por su parte, el Director Ejecutivo de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, destacó el rol que cumple este campeonato dentro del calendario deportivo comunal, así como la relevancia de contar con el apoyo de jueces de primer nivel para el desarrollo de sus actividades:



“Este es el quinto torneo municipal de gimnasia artística, que hace parte de nuestra línea de campeonatos municipales, en el cual vamos a tener cerca de 180 participantes entre los clubes de la comuna más un invitado especial de la ciudad de Santiago, así que invitar a la comunidad a que puedan ir, presenciar y apoyar a los deportistas que van a representar a la comuna”.



“También señalar que, al ser este un deporte tradicional, tan exigente en su sistema de calificación dispondremos de un equipo de jueces proveniente de la ciudad de Santiago, que son los mismos jueces que estuvieron el 2023 en los panamericanos de Santiago, así que con eso garantizamos el estándar en la evaluación y contribuimos al deporte.” cerró Mansilla.



En esta misma línea, Erwin Mancilla, profesor de educación física y entrenador local de gimnasia artística del Club Umag, valoró la continuidad del torneo y su impacto en el crecimiento de la gimnasia artística en la región, subrayando la importancia de generar espacios accesibles y bien organizados para que los deportistas puedan demostrar sus avances.

“Es una iniciativa muy buena, porque, como estamos bastante lejos, por lo general tenemos que salir fuera de la región para poder competir. En el deporte la forma de medirnos es compitiendo, por lo tanto, mientras más competencias es mejor y mejores resultados vas teniendo.”



En la instancia, se destacó además que este campeonato se suma a un historial de acciones impulsadas por la Fundación Municipal de Deportes en torno a la gimnasia artística, entre ellas la clínica y charla motivacional realizada por el destacado deportista nacional Tomás González en 2022, además de las cuatro ediciones previas del torneo. Estos hitos evidencian el compromiso de la institución por fortalecer esta disciplina y entregar más oportunidades de desarrollo a los clubes locales.



Con entrada completamente liberada, la organización extendió una invitación abierta a toda la comunidad para asistir al gimnasio Vanessa Mihovilovic, ubicado en Emilio Covacevic N°0680 y presenciar las competencias. La utilización de este espacio se da gracias a la colaboración que presta Agipa a la Fundación de Deportes para el desarrollo del torneo. El público podrá acompañar a los deportistas durante toda la jornada, generando un ambiente de apoyo, motivación y valoración del esfuerzo de las nuevas generaciones.



Con esta quinta edición, el Campeonato Municipal de Gimnasia Artística se consolida como una instancia relevante para la proyección de talentos y la masificación de la disciplina en Punta Arenas. Su crecimiento anual y su respaldo institucional lo han convertido en un espacio indispensable para los clubes formativos de la ciudad, reafirmando el compromiso municipal con el deporte, el desarrollo integral de niños y jóvenes, y la construcción de una comunidad cada vez más activa y participativa.



Para más información y actualizaciones, pueden seguirnos en nuestras redes sociales @Fundepuq o visitar nuestra página web oficial www.fundepuq.cl.





