SEREMI DE LAS CULTURAS DESTACA EL ROL DEL ESTADO EN GARANTIZAR EL ACCESO A LA CULTURA EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro Almonancid, abordó los avances en política cultural en Magallanes, junto con referirse al cierre del centro cultural y formativo Casa Azul del Arte en Punta Arenas.

Durante la conversación, el seremi destacó la implementación de los Puntos de Cultura, iniciativa que busca reconocer y fortalecer el trabajo territorial de organizaciones comunitarias, artistas y colectivos culturales, promoviendo la colaboración local y el vínculo directo con el Ministerio de las Culturas.

Asimismo, relevó la inauguración de una obra participativa en el barrio Juan Pablo II, desarrollada junto a la comunidad y el municipio. Según explicó en Buenos Días Región, este tipo de intervenciones permiten recuperar espacios públicos, fortalecer la identidad barrial y entregar dignidad a los territorios mediante el arte.

En el programa también se abordó el cierre de Casa Azul del Arte, pese a contar con financiamiento ministerial hasta noviembre de 2025. Al respecto, Navarro señaló que se trataba de un espacio emblemático enfocado en la formación artística infantil, advirtiendo que su cierre deja una alerta sobre el acceso y la democratización de las artes para niños y niñas.

Finalmente, el seremi enfatizó que el Estado debe cumplir un rol garante en el acceso permanente a la cultura, mediante programación, formación y descentralización territorial. En Buenos Días Región, subrayó que el arte y la cultura aportan cohesión social, identidad regional y esperanza, especialmente cuando llegan de manera equitativa a todas las comunas de Magallanes.

​







​

