Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

9 de enero de 2026

SEREMI DE LAS CULTURAS DESTACA EL ROL DEL ESTADO EN GARANTIZAR EL ACCESO A LA CULTURA EN MAGALLANES

Buenos días región

Luis Navarro Almonacid, Seremi de las culturas, las artes y el patrimonio

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro Almonancid, abordó los avances en política cultural en Magallanes, junto con referirse al cierre del centro cultural y formativo Casa Azul del Arte en Punta Arenas.

Durante la conversación, el seremi destacó la implementación de los Puntos de Cultura, iniciativa que busca reconocer y fortalecer el trabajo territorial de organizaciones comunitarias, artistas y colectivos culturales, promoviendo la colaboración local y el vínculo directo con el Ministerio de las Culturas.

Asimismo, relevó la inauguración de una obra participativa en el barrio Juan Pablo II, desarrollada junto a la comunidad y el municipio. Según explicó en Buenos Días Región, este tipo de intervenciones permiten recuperar espacios públicos, fortalecer la identidad barrial y entregar dignidad a los territorios mediante el arte.

En el programa también se abordó el cierre de Casa Azul del Arte, pese a contar con financiamiento ministerial hasta noviembre de 2025. Al respecto, Navarro señaló que se trataba de un espacio emblemático enfocado en la formación artística infantil, advirtiendo que su cierre deja una alerta sobre el acceso y la democratización de las artes para niños y niñas.

Finalmente, el seremi enfatizó que el Estado debe cumplir un rol garante en el acceso permanente a la cultura, mediante programación, formación y descentralización territorial. En Buenos Días Región, subrayó que el arte y la cultura aportan cohesión social, identidad regional y esperanza, especialmente cuando llegan de manera equitativa a todas las comunas de Magallanes.




Luis Navarro Almonacid, Seremi de las culturas, las artes y el patrimonio

SEREMI DE LAS CULTURAS DESTACA EL ROL DEL ESTADO EN GARANTIZAR EL ACCESO A LA CULTURA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

“EL RIESGO ES EXTREMO”: SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR INCENDIOS FORESTALES QUE PODRÍAN OCURRIR EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Leer Más

​El viento y la vegetación seca debido a la falta de lluvias son dos factores que se sumaron a la hora de tomar la medida.

​El viento y la vegetación seca debido a la falta de lluvias son dos factores que se sumaron a la hora de tomar la medida.

painefrancisconegroni
nuestrospodcast
puntaarenas

FAMILIAS GYSLING Y YACONI IMPULSAN PROYECTO PORTUARIO EN PUNTA ARENAS EN LA ZONA DE CABO NEGRO: PODRÍA PARTIR EN 2029

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Punta Arenas

SLEP MAGALLANES HOMENAJEÓ EN LAS CUATRO PROVINCIAS A ESTUDIANTES DESTACADOS EN LA PAES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
puntaarenas

FAMILIAS GYSLING Y YACONI IMPULSAN PROYECTO PORTUARIO EN PUNTA ARENAS EN LA ZONA DE CABO NEGRO: PODRÍA PARTIR EN 2029

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
carabinerosmagallanes

JÓVENES FUERON NOTIFICADOS PARA INTEGRARSE A LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS

museohitoantartica