ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS SE SUMAN A LOS ENGLISH SUMMER CAMPS 2026

Con el objetivo de fortalecer el dominio del idioma inglés y fomentar una ciudadanía consciente de los desafíos globales, el Ministerio de Educación, a través del Programa Inglés Abre Puertas (PIAP), inició una nueva versión de los English Summer Camps 2026 en la Región de Magallanes.

Bajo el lema "Think global, act local!", el campamento de este verano invita a los estudiantes a explorar cómo desafíos mundiales como el cambio climático y la sostenibilidad se manifiestan en su propia comunidad. A través de actividades interactivas, se busca promover una ciudadanía capaz de transformar la comprensión global en acciones colectivas con impacto local real.

Sobre el propósito educativo y el impacto de esta instancia en el desarrollo de los jóvenes, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, comentó: "Hemos conversado con los niños, niñas y jóvenes, están muy contentos con el desarrollo de las actividades, que además tienen un foco en el conocimiento del medio ambiente, en la sustentabilidad, en el contexto de las discusiones que existen actualmente en el mundo". Asimismo, la autoridad regional indicó que algunos niños han participado en más de una oportunidad porque les motiva mucho hacer amistades y mejorar su desarrollo con respecto al idioma inglés.

El programa de actividades se desarrolla en el Liceo Polivalente Sara Braun entre el 5 y el 9 de enero, congrega a un total de 80 estudiantes de establecimientos públicos y particulares subvencionados. Así lo explicó Lorena González Águila, Coordinadora Regional del Programa Inglés Abre Puertas del Mineduc, añadiendo que "los participantes, divididos equitativamente entre educación básica (5° a 8°) y educación media (1° a 4°), viven una experiencia de inmersión total en el idioma durante cinco días consecutivos. Las actividades son más bien lúdicas, con juegos, dinámicas, donde las y los estudiantes se comunican en inglés, desarrollando el proyecto nacional y al final presentan un video que muestra el trabajo realizado durante la semana".

Una de las grandes novedades de esta edición en Punta Arenas es la incorporación, por primera vez, de un apoyo de inclusión liderado por una profesional de Terapia Ocupacional, quien se suma al equipo de docentes y estudiantes de pedagogía de la Universidad de Magallanes para garantizar un entorno de aprendizaje equitativo. Respecto al enfoque inclusivo, Ximena Ruiz, terapeuta ocupacional explicó que, en primer término, realizó un registro de las y los estudiantes, contactando a los apoderados para poder conocer las necesidades específicas que tenía cada uno en relación con el acompañamiento. En tanto que, durante el desarrollo del campamento ella observa si alguno de los participantes necesita apoyo especial. "Si los chiquillos tienen algún tema de desregulación o necesitan algún tiempo para poder estar más tranquilos, pueden ir a la sala de la calma, avisan haciendo un signo a sus monitores y yo puedo acompañarlos un rato en la sala", describió.

Damián Barría, facilitador del campamento, ha participado cuatro veces en esta actividad, sobre sus expectativas, señala: "Espero que logremos enseñar a los chicos lo importante que es el reciclaje y cómo las acciones pequeñas pueden llevar a un impacto más grande, que al final es el lema de este campamento de inglés".

Los estudiantes beneficiados con esta iniciativa expresan su alegría por estar participando. Para Martín de 17 años "esta experiencia es excelente porque me sirve para aprender mucho más inglés y conocer mucha más gente, para socializar, sobre todo". Por su parte, Renata, de 11 años, afirma: "Esta es mi primera vez en los Summers Camps y ha sido super genial. Así uno igual aprende otros idiomas, igual he estado estudiando ruso". En tanto que Rodrigo, de 12 años, afirma: "He hecho varios amigos. Hemos estado jugando a la pelota, salté la cuerda, muy entretenido", al mismo tiempo que destaca la aplicación del inglés.

Beneficios y equipo técnico

Además de la práctica del inglés en contextos reales, los beneficiarios reciben alimentación completa (desayuno, almuerzo y snack), seguro de accidentes escolares, materiales didácticos y un diploma de participación al cumplir con el 60% de asistencia.

El equipo pedagógico encargado de guiar esta experiencia en Magallanes está compuesto por:

Educación Básica: Liderado por la monitora Carolina Hernández Villegas, junto a los facilitadores Elly Torres, Paloma Savareses y Daniel Cara.

Educación Media: A cargo de la monitora Gabriela Galindo Almonacid, con el apoyo de Damián Barria y Bárbara Fox.

