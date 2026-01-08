Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
2 (1)
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

8 de enero de 2026

MECÁNICA, ELECTROMOVILIDAD Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL: “EL MOTOR QUE IMPULSA EL FUTURO DE MAGALLANES”

Por Iván Carrasco, Director de Carrera Mantenimiento Industrial - Mecánica y Electromovilidad Automotriz

Iván Carrasco

​Hablar del Área de Mecánica y Electromovilidad Automotriz es hablar de historia, liderazgo y proyección. Se trata del área más grande de la institución a nivel nacional y de una de las escuelas más antiguas y emblemáticas, cuyo legado ha acompañado por décadas el desarrollo productivo del país. Técnicos y profesionales formados en sus aulas han sido, literalmente, quienes han mantenido a Chile en movimiento.

En la Región de Magallanes, la mecánica ha sido históricamente un pilar esencial. Las condiciones climáticas extremas, las grandes distancias y los desafíos logísticos han exigido siempre profesionales altamente capacitados, con una formación sólida, práctica y orientada a la resolución de problemas reales. Mantener operativos vehículos, maquinarías e infraestructuras críticas no es solo una tarea técnica: es una necesidad estratégica para la vida cotidiana y el desarrollo regional.

Hoy, ese legado se proyecta con fuerza hacia un escenario de transformación profunda. La electromovilidad, la digitalización de los sistemas vehiculares, la automatización industrial y la transición hacia energías limpias están redefiniendo la industria. Motores eléctricos, sistemas híbridos, electrónica avanzada, diagnósticos inteligentes y gestión eficiente de la energía ya no son promesas del futuro, sino competencias clave que nuestros estudiantes comienzan a dominar desde las primeras etapas de su formación.

La electromovilidad abre oportunidades especialmente relevantes para Magallanes. En una región que avanza decididamente hacia la sostenibilidad y la diversificación energética, contar con técnicos preparados para operar, mantener y diagnosticar tecnologías limpias es fundamental. El transporte, la logística, el turismo y la industria requieren hoy capital humano capaz de asegurar eficiencia, continuidad operativa y seguridad en contextos tecnológicos cada vez más exigentes.

En este escenario, la carrera de Mantenimiento Industrial cumple un rol protagónico. La diversidad de industrias presentes en la región, en particular, el impulso generado por los proyectos asociados al hidrógeno verde ha tenido un impacto profundamente positivo en nuestros estudiantes, en el quehacer del cuerpo académico y en el vínculo con la industria. Esta especialidad se proyecta como clave para asegurar el funcionamiento seguro y eficiente de infraestructuras industriales complejas, consolidando una formación con alta pertinencia territorial y proyección laboral.

El desarrollo del hidrógeno verde en Magallanes no solo representa una oportunidad energética para el país, sino también un potente motor formativo. Ha fortalecido la relación entre el aula y la industria, actualizado los procesos de enseñanza y abiertos espacios reales de aprendizaje aplicado. Hoy, estudiantes, docentes y empresas dialogan en torno a un desafío común: construir una industria limpia, segura y sustentable desde el territorio.
La formación en mecánica, electromovilidad y mantenimiento industrial se vive intensamente en talleres y laboratorios equipados con tecnología estandarizada a nivel nacional. Allí, el aprendizaje práctico se integra con una sólida base teórica, el compromiso con la seguridad, la responsabilidad ambiental y la capacidad de adaptación al cambio tecnológico. No se forman solo técnicos competentes, sino profesionales con identidad, criterio y visión de futuro.
La Escuela de Mecánica honra su historia mirando hacia adelante. Formar técnicos hoy es formar agentes de transformación, profesionales que mantendrán en movimiento el transporte, la industria y los sistemas productivos del mañana. En Magallanes, esto significa aportar directamente a una región que se proyecta como referente en innovación energética y desarrollo sustentable.

Elegir el Área de Mecánica, Electromovilidad Automotriz y Mantenimiento Industrial es elegir ser parte del cambio. Es comprender que el conocimiento técnico no solo abre puertas laborales, sino que también permite contribuir activamente al progreso de una región que avanza con decisión hacia un futuro más limpio, eficiente y humano.

“Porque el éxito no se logra solo con herramientas, sino con actitud. Y en Magallanes, el verdadero motor del progreso son las personas.”

Iván Carrasco Barría
Director de Carrera área Mecánica, Mantenimiento y Logística

concejalflores

CONCEJAL FLORES PIDE AVANZAR SIN SESGOS IDEOLÓGICOS EN PLAN PILOTO DE CONTROL BIOMÉTRICO Y ALERTA POR CRISIS EN VERTEDERO MUNICIPAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CARABINEROS DESBARATA CULTIVO INDOOR DE CANNABIS EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

marihuanapuq
nuestrospodcast
natalesvertedero

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ANTE INCENDIO EN VERTEDERO MUNICIPAL

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Iván Carrasco

MECÁNICA, ELECTROMOVILIDAD Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL: “EL MOTOR QUE IMPULSA EL FUTURO DE MAGALLANES”

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
germanflores

CONCEJAL GERMÁN FLORES SOLICITA INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN RAÚL SILVA HENRÍQUEZ

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
2 (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
2 (1)
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ccifuentes

PRESIDENTE DEL MOVIMIENTO REGIONALISTA CÉSAR CIFUENTES ANALIZA LA RECONFIGURACIÓN DE LA DERECHA TRAS LA ELECCIÓN DE JOSÉ ANTONIO KAST

WhatsApp Image 2026-01-04 at 13