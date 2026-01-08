MECÁNICA, ELECTROMOVILIDAD Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL: “EL MOTOR QUE IMPULSA EL FUTURO DE MAGALLANES”

​Hablar del Área de Mecánica y Electromovilidad Automotriz es hablar de historia, liderazgo y proyección. Se trata del área más grande de la institución a nivel nacional y de una de las escuelas más antiguas y emblemáticas, cuyo legado ha acompañado por décadas el desarrollo productivo del país. Técnicos y profesionales formados en sus aulas han sido, literalmente, quienes han mantenido a Chile en movimiento.



En la Región de Magallanes, la mecánica ha sido históricamente un pilar esencial. Las condiciones climáticas extremas, las grandes distancias y los desafíos logísticos han exigido siempre profesionales altamente capacitados, con una formación sólida, práctica y orientada a la resolución de problemas reales. Mantener operativos vehículos, maquinarías e infraestructuras críticas no es solo una tarea técnica: es una necesidad estratégica para la vida cotidiana y el desarrollo regional.



Hoy, ese legado se proyecta con fuerza hacia un escenario de transformación profunda. La electromovilidad, la digitalización de los sistemas vehiculares, la automatización industrial y la transición hacia energías limpias están redefiniendo la industria. Motores eléctricos, sistemas híbridos, electrónica avanzada, diagnósticos inteligentes y gestión eficiente de la energía ya no son promesas del futuro, sino competencias clave que nuestros estudiantes comienzan a dominar desde las primeras etapas de su formación.



La electromovilidad abre oportunidades especialmente relevantes para Magallanes. En una región que avanza decididamente hacia la sostenibilidad y la diversificación energética, contar con técnicos preparados para operar, mantener y diagnosticar tecnologías limpias es fundamental. El transporte, la logística, el turismo y la industria requieren hoy capital humano capaz de asegurar eficiencia, continuidad operativa y seguridad en contextos tecnológicos cada vez más exigentes.



En este escenario, la carrera de Mantenimiento Industrial cumple un rol protagónico. La diversidad de industrias presentes en la región, en particular, el impulso generado por los proyectos asociados al hidrógeno verde ha tenido un impacto profundamente positivo en nuestros estudiantes, en el quehacer del cuerpo académico y en el vínculo con la industria. Esta especialidad se proyecta como clave para asegurar el funcionamiento seguro y eficiente de infraestructuras industriales complejas, consolidando una formación con alta pertinencia territorial y proyección laboral.



El desarrollo del hidrógeno verde en Magallanes no solo representa una oportunidad energética para el país, sino también un potente motor formativo. Ha fortalecido la relación entre el aula y la industria, actualizado los procesos de enseñanza y abiertos espacios reales de aprendizaje aplicado. Hoy, estudiantes, docentes y empresas dialogan en torno a un desafío común: construir una industria limpia, segura y sustentable desde el territorio.

La formación en mecánica, electromovilidad y mantenimiento industrial se vive intensamente en talleres y laboratorios equipados con tecnología estandarizada a nivel nacional. Allí, el aprendizaje práctico se integra con una sólida base teórica, el compromiso con la seguridad, la responsabilidad ambiental y la capacidad de adaptación al cambio tecnológico. No se forman solo técnicos competentes, sino profesionales con identidad, criterio y visión de futuro.

La Escuela de Mecánica honra su historia mirando hacia adelante. Formar técnicos hoy es formar agentes de transformación, profesionales que mantendrán en movimiento el transporte, la industria y los sistemas productivos del mañana. En Magallanes, esto significa aportar directamente a una región que se proyecta como referente en innovación energética y desarrollo sustentable.



Elegir el Área de Mecánica, Electromovilidad Automotriz y Mantenimiento Industrial es elegir ser parte del cambio. Es comprender que el conocimiento técnico no solo abre puertas laborales, sino que también permite contribuir activamente al progreso de una región que avanza con decisión hacia un futuro más limpio, eficiente y humano.



“Porque el éxito no se logra solo con herramientas, sino con actitud. Y en Magallanes, el verdadero motor del progreso son las personas.”



Iván Carrasco Barría

Director de Carrera área Mecánica, Mantenimiento y Logística

