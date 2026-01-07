TRES DE LOS PUNTAJES NACIONALES DE MAGALLANES CONVERSARON SOBRE SU PREPARACIÓN, EL APOYO DE SUS COLEGIOS Y SU FUTURO

Tres jóvenes de la Región de Magallanes que obtuvieron puntaje nacional en Matemática M1 en la PAES compartieron su experiencia en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, relatando cómo vivieron la espera de los resultados y las decisiones que hoy marcan su proyección académica. Sofía Rivas, Joaquín Ojeda y Sebastián Huepe se convirtieron en referentes del esfuerzo y la constancia en el proceso de admisión universitaria.

Durante la conversación en Buenos Días Región, Sofía Rivas, ex alumna del Colegio Charles Darwin, contó que recibió sus resultados con nerviosismo, pese a haber rendido la prueba con el objetivo claro de alcanzar los mil puntos. Su preparación fue sostenida durante todo cuarto medio, con apoyo de un preuniversitario y de su abuelo, profesor de Matemática. Tras conocer su puntaje, confirmó su meta de estudiar Medicina en la Universidad de Chile.

Por su parte, Joaquín Ojeda, también ex alumno del Colegio Charles Darwin, señaló en Polar Comunicaciones que el resultado lo sorprendió. Si bien esperaba un buen desempeño, no imaginó obtener el puntaje máximo. Atribuyó su logro a la sólida base académica del establecimiento y al respaldo familiar, destacando que el resultado amplió sus opciones, recibiendo propuestas de universidades que inicialmente no consideraba.

En tanto, Sebastián Huepe, ex alumno del British School, valoró el acompañamiento de su comunidad educativa y del preuniversitario, manteniendo su objetivo de estudiar Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica de Chile, pese a la presión adicional que implicó la prueba de Matemática M2.







