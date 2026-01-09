INTEGRAN OFICIALMENTE EL DÍA DE LA ANTÁRTICA CHILENA AL CALENDARIO ESCOLAR 2026

Con la reciente publicación del Calendario Escolar 2026, el Ministerio de Educación (Mineduc) ha dado luz verde para que las comunidades educativas a lo largo de todo el país comiencen a trazar sus metas para este nuevo año. Este hito administrativo trae consigo un llamado especial: consolidar la identidad antártica chilena como un eje en el aprendizaje de las y los estudiantes.

Fabiola Miranda Capetillo, coordinadora de Participación y Formación Ciudadana del Ministerio de Educación señala que "ya salió la resolución del calendario escolar y con ello se consolidan las múltiples oportunidades de seguir avanzando en el conocimiento y desarrollo de la identidad antártica chilena en el sistema educativo. Así que invitamos a diseñar y planificar nuevas acciones en el Plan de Formación Ciudadana para el año 2026".

"Es un hito bastante grande, porque te das cuenta de que se está instalando la palabra 'Antártica' en el colectivo de nuestro país. Desde hace tiempo, realizamos un trabajo en conjunto con la Seremi de Educación de Magallanes y a nivel macro con el Mineduc para introducir el tema al currículum escolar y que estudiantes desde muy temprana edad hasta su adolescencia puedan fomentar la valoración por este continente", comentó Constanza Jiménez, encargada de Educación del Instituto Antártico Chileno (INACH).

El Día de la Antártica Chilena se celebra el 6 de noviembre conmemorando la fecha en que el Presidente Pedro Aguirre Cerda firmó el Decreto Supremo N° 1.747 que establece oficialmente los límites del Territorio Chileno Antártico, en 1940. Este día fue fijado como efeméride por el Presidente Eduardo Frei Montalva a través del Decreto Supremo N° 778 de 1965.

La iniciativa busca que el conocimiento sobre el Continente Blanco y el océano Austral que lo rodea no se limite a una fecha e hito aislado, sino que integre de forma estratégica en el Plan de Formación Ciudadana de cada establecimiento la formación en los ámbitos geográficos, históricos y científicos, y en temas como el cambio climático, el desarrollo sostenible y la colaboración internacional a través del Sistema del Tratado Antártico. Esto permitirá a niños, niñas y jóvenes comprender la importancia geopolítica, científica y ambiental de la Antártica, fortaleciendo su sentido de pertenencia y compromiso con el cuidado del ecosistema global y a su vez con el país.

El Instituto Antártico Chileno (INACH) es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

