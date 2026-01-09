Punta Arenas,
9 de enero de 2026

LA LAGUNA DE LOS PALOS QUEDA SIN AGUA Y PREOCUPA A ORGANIZACIONES AMBIENTALES

Buenos días región.

pdteAEP

Una profunda preocupación ambiental manifestó esta mañana Humberto Gómez, presidente de la Agrupación Ecológica Patagónica, al informar a la ciudadanía sobre la crítica situación que atraviesa la Laguna de los Palos, cuerpo de agua que se ha secado por completo y que históricamente fue reconocido por su alta biodiversidad y su rol como refugio natural de aves migratorias en la Patagonia.

Durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Gómez explicó que el escenario actual no tiene precedentes. Donde antes existían cerca de 257 hectáreas de espejo de agua, hoy solo se observa un extenso suelo blanquecino, interrumpido por algunos charcos aislados. En ese entorno convivían especies como chorlos, flamencos, patos y cisnes, las que hoy han perdido por completo su hábitat natural.

El dirigente ambiental señaló que personas que han visitado la laguna durante décadas coinciden en que nunca habían presenciado una situación similar, lo que refuerza la gravedad del fenómeno. La desaparición del cuerpo de agua no solo representa la pérdida de un ecosistema clave, sino que también abre serios cuestionamientos sobre el déficit hídrico que afecta a amplios territorios de la Patagonia, tanto en Chile como en Argentina.

Si bien ciudades como Punta Arenas aún no evidencian una crisis hídrica visible, desde el ámbito ambiental advierten que lo ocurrido en la Laguna de los Palos podría ser una señal temprana de cambios ambientales más profundos. En ese contexto, Humberto Gómez enfatizó la urgencia de que este hecho no sea abordado como un episodio aislado, sino como una advertencia que requiere estudios científicos, análisis de causas y una planificación orientada a prevenir impactos mayores en otros ecosistemas de la región.


lagunalospalos

LA LAGUNA DE LOS PALOS SE SECA POR COMPLETO Y ENCIENDE ALERTAS AMBIENTALES EN LA PATAGONIA

“EL RIESGO ES EXTREMO”: SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR INCENDIOS FORESTALES QUE PODRÍAN OCURRIR EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​El viento y la vegetación seca debido a la falta de lluvias son dos factores que se sumaron a la hora de tomar la medida.

painefrancisconegroni
nuestrospodcast
puntaarenas

FAMILIAS GYSLING Y YACONI IMPULSAN PROYECTO PORTUARIO EN PUNTA ARENAS EN LA ZONA DE CABO NEGRO: PODRÍA PARTIR EN 2029

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

islasdiegoramirez

PROYECTO DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL BUSCA IDENTIFICAR ÁREAS DE CONSERVACIÓN DE LA LUGA ROJA EN COSTAS DE CHILE

30añospolosur

EJÉRCITO DE CHILE CONMEMORA 30 AÑOS DE LA EXPEDICIÓN MILITAR CRUZ DEL SUR, LA PRIMERA TRAVESÍA AL POLO SUR

fundador movimiento NA, Dante Rodríguez

MOVIMIENTO NA IMPULSA EL DEPORTE Y EL BIENESTAR INTEGRAL COMO ESPACIO COMUNITARIO EN PUNTA ARENAS