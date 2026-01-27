Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de enero de 2026

SAN JUAN NO ES UN BASURAL: LLAMADO URGENTE A CUIDAR UNO DE LOS ESPACIOS MÁS QUERIDOS DE PUNTA ARENAS

​La Agrupación Ecológica Patagónica alerta sobre el impacto de residuos, perros sueltos y fogatas en un sector clave para la biodiversidad local.

basura

Cada verano, el sector de San Juan se transforma en uno de los destinos más visitados por la comunidad magallánica. Sin embargo, junto al aumento de visitantes también se repite una preocupante realidad: basura mal depositada, fogatas deficientemente apagadas y la presencia de perros sueltos, situaciones que afectan gravemente al ecosistema del lugar.

San Juan no solo es un espacio recreativo tradicional, sino también un área de alto valor ambiental. En sus playas y alrededores, especies como los gansos patagónicos encuentran un sitio para criar a sus polluelos, incluyendo aves en estado de conservación vulnerable, como el Canquén Colorado, actualmente en peligro.

Desde la Agrupación Ecológica Patagónica se hace un llamado a la conciencia ambiental, solicitando a los visitantes retirar sus residuos de regreso a la ciudad, mantener a los perros bajo control y extremar las medidas de seguridad con el uso del fuego. Proteger este entorno es una responsabilidad compartida para asegurar su preservación y permitir que futuras generaciones continúen disfrutando de los bosques nativos y las orillas del Estrecho de Magallanes.






carabineroscontrolespuq

CARABINEROS REALIZA MÁS DE 900 CONTROLES PREVENTIVOS EN PUNTA ARENAS DURANTE RONDA EXTRAORDINARIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CARABINEROS REALIZA MÁS DE 900 CONTROLES PREVENTIVOS EN PUNTA ARENAS DURANTE RONDA EXTRAORDINARIA

Leer Más

​El operativo se extendió entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero e incluyó controles de identidad, vehiculares y fiscalización a locales comerciales.

​El operativo se extendió entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero e incluyó controles de identidad, vehiculares y fiscalización a locales comerciales.

carabineroscontrolespuq
nuestrospodcast
cogridtpn

TORRES DEL PAINE REFUERZA PREVENCIÓN ANTE TEMPORADA DE ALTA VISITACIÓN

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
basura

SAN JUAN NO ES UN BASURAL: LLAMADO URGENTE A CUIDAR UNO DE LOS ESPACIOS MÁS QUERIDOS DE PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
lsdh91

EL LSDH-91 “SARGENTO ALDEA” DE LA ARMADA DE CHILE ZARPA DESDE PUNTA ARENAS CON MILES DE TONELADAS A LA ANTÁRTICA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
DSC_4889

DIPLOMADO DE HIDRÓGENO VERDE CERTIFICÓ A 32 PROFESIONALES EN MAGALLANES

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE