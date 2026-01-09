Punta Arenas,
9 de enero de 2026

DIPUTADA MORALES SOLICITA A ENAP REBAJA EN PRECIO DEL GNC POR MENOR CALIDAD DEL COMBUSTIBLE TRAS EMERGENCIA EN POSESIÓN

​La diputada Javiera Morales envió un oficio a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) solicitando información técnica y una revisión del precio del gas natural comprimido (GNC) que actualmente se está distribuyendo en la región, tras la emergencia ocurrida en el gasoducto a la salida de la Planta Posesión.

javieramorales

​Si bien el suministro de GNC ya fue restablecido para los usuarios, especialmente para taxis y colectivos de Punta Arenas y Puerto Natales, la parlamentaria advirtió que el combustible que se está entregando corresponde a un gas denominado “Gas Rico”, el cual tendría un menor nivel energético en comparación con el GNC habitual.

En ese contexto, y tras reunirse con diversas agrupaciones de colectiveros y taxistas de la región, la diputada Morales solicitó formalmente a ENAP que considere una disminución en el precio de venta del combustible, dado que el producto actual no tendría la misma calidad que el suministrado antes del accidente.

“El GNC ya está siendo distribuido a los usuarios en Magallanes después del terrible accidente en Posesión. Sin embargo, el gas natural comprimido que se está entregando es de una calidad distinta. Por eso, tras reunirme con colectiveros y taxis de la región, envié un oficio a ENAP para solicitar que el precio de venta sea inferior, porque el producto que están recibiendo no es el mismo”, señaló la diputada.

En el oficio, la parlamentaria también solicitó a ENAP remitir el informe técnico de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) que autoriza la comercialización de este tipo de gas, con el fin de contar con total claridad respecto de sus características y alcances.

“Esperamos que ENAP haga una buena recepción de esta solicitud y que estudie al menos una disminución del precio, que es lo que corresponde, ya que el producto que hoy reciben los magallánicos y magallánicas no es el mismo desde el accidente en Posesión”, enfatizó Morales.

Finalmente, la diputada recalcó que esta solicitud busca resguardar a los trabajadores del transporte público menor, quienes han debido enfrentar los efectos de la emergencia y ahora operan con un combustible de menor rendimiento, pero a un precio que no refleja esa diferencia.

CASEN 2024: MAGALLANES LA REGIÓN CON LOS ÍNDICES MÁS BAJOS DE POBREZA DEL PAÍS, PERO CON DESAFÍOS PERSISTENTES

MINVU AVANZA EN EL TRASPASO DE TERRENOS DEL PUDETO PARA HABILITAR UN SEGUNDO PLAN URBANO HABITACIONAL EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

accidente30dic2025

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA LA PRISIÓN PREVENTIVA DE IMPUTADO POR CONDUCCIÓN BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL CAUSANDO MUERTE

servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

subseprevisionsocial

SUBSECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL DETALLA AVANCES Y BENEFICIOS DE LA REFORMA DE PENSIONES EN MAGALLANES

cruceropuntaarenas

CORPORACIÓN DE PUERTOS DEL CONOSUR DESTACA HISTÓRICA MANIOBRA DE ATRAQUE DE CRUCERO EN EL MUELLE ARTURO PRAT DE PUNTA ARENAS