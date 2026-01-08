FALLECIÓ CARLOS SANTOS MANSILLA, EXJUGADOR E HISTÓRICO DIRIGENTE DEL BÁSQUETBOL PUNTARENENSE

La mañana de este martes 6 de enero, en la ciudad de Santiago, falleció Carlos Santos Mansilla, exjugador y expresidente de la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas, reconocido por su valioso aporte al desarrollo del deporte regional.

Durante su etapa como jugador, Santos Mansilla defendió los colores de los clubes Audax, Progreso y Español, además de integrar la selección de Punta Arenas, destacándose por su compromiso, disciplina y trayectoria dentro del básquetbol magallánico.

Tras su retiro de las canchas, continuó ligado a la actividad desde la dirigencia, asumiendo la presidencia de la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas. Desde ese rol impulsó diversas iniciativas orientadas al fortalecimiento de la disciplina, destacando la organización de campeonatos nacionales juveniles, tanto en damas como en varones.

Su fallecimiento enluta al deporte puntarenense y, en particular, a la comunidad del básquetbol, que lo recuerda como un dirigente comprometido y un referente histórico de la actividad.

​

