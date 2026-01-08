Punta Arenas,
8 de enero de 2026

FALLECIÓ CARLOS SANTOS MANSILLA, EXJUGADOR E HISTÓRICO DIRIGENTE DEL BÁSQUETBOL PUNTARENENSE

​Exjugador y expresidente de la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas, fue una figura clave en el desarrollo de la disciplina a nivel regional.

carlossantonqepd

La mañana de este martes 6 de enero, en la ciudad de Santiago, falleció Carlos Santos Mansilla, exjugador y expresidente de la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas, reconocido por su valioso aporte al desarrollo del deporte regional.

Durante su etapa como jugador, Santos Mansilla defendió los colores de los clubes Audax, Progreso y Español, además de integrar la selección de Punta Arenas, destacándose por su compromiso, disciplina y trayectoria dentro del básquetbol magallánico.

Tras su retiro de las canchas, continuó ligado a la actividad desde la dirigencia, asumiendo la presidencia de la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas. Desde ese rol impulsó diversas iniciativas orientadas al fortalecimiento de la disciplina, destacando la organización de campeonatos nacionales juveniles, tanto en damas como en varones.

Su fallecimiento enluta al deporte puntarenense y, en particular, a la comunidad del básquetbol, que lo recuerda como un dirigente comprometido y un referente histórico de la actividad.


POLAR EN EL DEPORTE DESTACA EL RENACER DEL HISTÓRICO CLUB LICEO Y SU NUEVA GENERACIÓN DE BASQUETBOLISTAS

CORTE DE PUNTA ARENAS ABSUELVE A EXEJECUTIVOS DE EMPRESA SALMONERA ACUSADOS POR CONTAMINACIÓN DE AGUAS

​Tras ser condenados en julio del año pasado por el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, la Corte de Apelaciones de la región acogió el recurso de nulidad de los acusados.

​Tras ser condenados en julio del año pasado por el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, la Corte de Apelaciones de la región acogió el recurso de nulidad de los acusados.

municipalidadnatales

MUNICIPIO DE NATALES REFUERZA ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y COLABORA ACTIVAMENTE PARA ESCLARECER RESPONSABILIDADES POR MAL USO DE RECURSOS PÚBLICOS

servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

FALLECIÓ CARLOS SANTOS MANSILLA, EXJUGADOR E HISTÓRICO DIRIGENTE DEL BÁSQUETBOL PUNTARENENSE

injuvsernameg1

INJUV MAGALLANES Y SERNAMEG MAGALLANES FIRMAN ACUERDO OPERATIVO PARA FORTALECER EL TRABAJO INTERSECTORIAL EN LA REGIÓN

pdiinterpol

PDI DETIENE EN PUNTA ARENAS A SUJETO CON NOTIFICACIÓN ROJA DE INTERPOL POR DELITOS SEXUALES CONTRA UNA MENOR EN ARGENTINA