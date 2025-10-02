Punta Arenas,
2 de octubre de 2025

EX DIRIGENTE SINDICAL ADVIERTE RADOMIRO ANGULO: “HAY GRUPOS ECONÓMICOS QUE TIENEN DESEOS DE PRIVATIZAR CORREOS DE CHILE”

Buenos días región.

radomirocarter

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones,  Radomiro Angulo Silva, ex presidente del Sindicato de Correos de Chile en Magallanes, conversó sobre sus 45 años de trayectoria en la institución y la actual situación que enfrenta la empresa estatal.

Angulo recordó el papel histórico de Correos de Chile como un servicio esencial en la conectividad del país. “Es la empresa de mayor capacidad de llegar a todo Chile”, señaló, destacando que incluso en tiempos donde el comercio electrónico ha impulsado el envío de paquetes, cartas y encomiendas, la entidad cumple una función social clave.

Sin embargo, advirtió que hoy se atraviesa un escenario complejo. “Correos de Chile está pasando un momento crítico”, aseguró, aludiendo a los problemas financieros y estructurales que enfrenta la compañía. Según el dirigente, existen “grupos económicos que le tienen deseos de hacer Correos de Chile una empresa privada”, lo que pondría en riesgo el carácter público del servicio.

En esa línea, enfatizó que “hoy en día los trabajadores están en una encrucijada”, ya que, pese al aumento en la demanda por envíos vinculados a las compras por internet, las condiciones laborales y la estabilidad de la institución generan incertidumbre.

Con su testimonio, Angulo no solo repasó su extensa trayectoria de 45 años en Correos de Chile, sino que también buscó visibilizar el debate sobre el futuro de una empresa que, a su juicio, constituye parte fundamental de la vida cotidiana en todo el territorio nacional.


DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA ENTREGA IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD A TRABAJADORES DEL MAR

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

h2vchilerecorte

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

detenidoscentauro

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

cadenanacionalboroc

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

