EX DIRIGENTE SINDICAL ADVIERTE RADOMIRO ANGULO: “HAY GRUPOS ECONÓMICOS QUE TIENEN DESEOS DE PRIVATIZAR CORREOS DE CHILE”

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Radomiro Angulo Silva, ex presidente del Sindicato de Correos de Chile en Magallanes, conversó sobre sus 45 años de trayectoria en la institución y la actual situación que enfrenta la empresa estatal.

Angulo recordó el papel histórico de Correos de Chile como un servicio esencial en la conectividad del país. “Es la empresa de mayor capacidad de llegar a todo Chile”, señaló, destacando que incluso en tiempos donde el comercio electrónico ha impulsado el envío de paquetes, cartas y encomiendas, la entidad cumple una función social clave.

Sin embargo, advirtió que hoy se atraviesa un escenario complejo. “Correos de Chile está pasando un momento crítico”, aseguró, aludiendo a los problemas financieros y estructurales que enfrenta la compañía. Según el dirigente, existen “grupos económicos que le tienen deseos de hacer Correos de Chile una empresa privada”, lo que pondría en riesgo el carácter público del servicio.

En esa línea, enfatizó que “hoy en día los trabajadores están en una encrucijada”, ya que, pese al aumento en la demanda por envíos vinculados a las compras por internet, las condiciones laborales y la estabilidad de la institución generan incertidumbre.

Con su testimonio, Angulo no solo repasó su extensa trayectoria de 45 años en Correos de Chile, sino que también buscó visibilizar el debate sobre el futuro de una empresa que, a su juicio, constituye parte fundamental de la vida cotidiana en todo el territorio nacional.

