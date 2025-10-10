DURANTE TODO EL MES DE OCTUBRE SE REALIZAN LAS SEGUNDAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS ANEF EN MAGALLANES

Los 34 Servicios Públicos, serán representados por más de 900 funcionarios y funcionarias que competirán en cinco disciplinas: Tenis de Mesa, Futsal, Básquet, Voleibol y Natación. A la inauguración de este evento poli deportivo asistió el delegado presidencial de la región magallánica, José Ruiz Pivcevic.

Durante todo el mes de octubre, los días sábado y domingo, se realizarán las competencias deportivas en las cinco variantes, donde se destaca la gran participación de las mujeres que se han inscrito a este evento. A esto se suman las alegres hinchadas que se hacen notar en cada uno de los partidos disputados.

La presidenta del Consejo Regional de Magallanes, Evelyn Córdova, destacó la alta participación este 2025, que ya supera la del año anterior y felicita a todas y todos quienes con alegría se suman a estas Olimpiadas, “El año pasado participaron entre los que hacía barra y los que jugaban unas 600 a 700 personas y este año solo en inscripción de jugadores y jugadoras tenemos más de 900”.

La dirigente regional hizo un llamado a dar apoyo y asistir a este evento deportivo, que en las condiciones climáticas características de la región es un gran logro, “Invitamos a toda la comunidad magallánica, a todos los funcionarios públicos a ir a hacer barra a sus profesionales, porque la actividad deportiva aparte de unir a las familias, lo que hace es ayudarnos a aprender a trabajar en equipo, y eso quedó demostrado en la inauguración”.

Las diversas disciplinas se distribuyen en dos recintos, en el Elige Vivir Sano donde se juega Tenis Mesa y el Liceo Sara Braun donde se juega Básquet y Voleibol, y en el mes de noviembre, en el Polideportivo 18 de septiembre, se desarrollará la competencia de Futsal. Asimismo, Natación se disputará en el Gimnasio Fiscal a fines del mes de noviembre.

Córdova destacó que además todo lo recaudado en estas jornadas irá en beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación, lo que se valora por su carácter social. Al finalizar, relevó el apoyo brindado por el Instituto Nacional del Deporte (IND), el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través del Programa Elige Vivir Sano.

