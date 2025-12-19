Punta Arenas,
19 de diciembre de 2025

WILDRUNNERS CONSOLIDA SU ROL EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DEPORTIVOS Y SOCIALES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Buenos días región.

wildrunners

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Leonidas Hernández Velásquez (41), profesor, atleta, dirigente deportivo y ex Seremi del Deporte de la Región de Magallanes, conversó con la ciudadanía sobre su rol actual y los principales desafíos que enfrenta el deporte regional, tanto desde la gestión pública como privada.

Hernández, magíster en Dirección y actualmente estudiante de Ingeniería en Administración de Empresas, se desempeña hoy como gerente de Wildrunners (WRS), empresa dedicada a la asesoría y gestión de proyectos deportivos, culturales y sociales. En ese contexto, explicó que el foco central de su trabajo está puesto en profesionalizar la gestión, generar modelos de financiamiento sostenibles y acompañar a organizaciones para que las buenas ideas logren concretarse en iniciativas reales y ejecutables.

Desde WRS, el trabajo se desarrolla de manera colaborativa con municipios, clubes deportivos, fundaciones y el sector público, con un fuerte énfasis en fondos concursables y mecanismos como la Ley de Donaciones, Fondeporte y programas de apoyo regional. Esta labor ha permitido impulsar y asesorar diversos proyectos y grandes eventos con impacto territorial y económico para Magallanes.

Entre las gestiones recientes destacó la realización del ATTA 2025 en Puerto Natales, además de asesorías a múltiples entidades deportivas de la región. Asimismo, relevó la organización de eventos de alto impacto como el Patagonia Running Festival, que congregó a más de 500 corredores internacionales; la Corrida ENAP 80 años; la Corrida KM 0, liderada por Pancho Saavedra, con más de 900 inscritos; y la Corrida Internacional TABSA en Porvenir, iniciativas que fortalecen el turismo deportivo y dinamizan la economía local.

Contacto Wildrunners +56 9 9534 6775




encuentroturberas

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN MAGALLANES RELEVÓ ESTADO PRÍSTINO DE SUS TURBERAS Y POSICIONA A CHILE COMO REFERENTE PARA SU PROTECCIÓN

diputadobianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL Y DEFIENDE POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO EN TORRES DEL PAINE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AUTORIDADES CONFIRMAN NORMALIZACIÓN PROGRESIVA DEL SUMINISTRO DE GAS TRAS NUEVO COGRID REGIONAL

Leer Más

​No habrá nuevos cortes y se inicia reposición paulatina de servicios previamente restringidos

​No habrá nuevos cortes y se inicia reposición paulatina de servicios previamente restringidos

Cogrid act 3
nuestrospodcast
Mirador laguna Amarga, Torres del Paine, Laguna Amarga, Tour Full Day Paine, Full Day Paine, Tour Full Day, Full Day Paine Tour, Torres del Paine, Las Torres, mirador de las torres

GUARDAPARQUES DE PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE DEPONEN MOVILIZACIÓN

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

José Luis Raniele – Jinete en crina

JOVEN JINETE MAGALLÁNICO SE PREPARA PARA REPRESENTAR A CHILE EN JESÚS MARÍA 2026

diputadobianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL Y DEFIENDE POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO EN TORRES DEL PAINE

secreducconcursohistoria

SECREDUC ANUNCIA GANADORES DEL CONCURSO DE ENSAYO HISTÓRICO "SERGIO LAUSIC GLASINOVIC"

clubwilliamsfutbol

CLUB DE PUERTO WILLIAMS OBTUVO SEGUNDO LUGAR EN TORNEO INFANTIL DE FÚTBOL 7 EN PUNTA ARENAS