WILDRUNNERS CONSOLIDA SU ROL EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DEPORTIVOS Y SOCIALES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Leonidas Hernández Velásquez (41), profesor, atleta, dirigente deportivo y ex Seremi del Deporte de la Región de Magallanes, conversó con la ciudadanía sobre su rol actual y los principales desafíos que enfrenta el deporte regional, tanto desde la gestión pública como privada.

Hernández, magíster en Dirección y actualmente estudiante de Ingeniería en Administración de Empresas, se desempeña hoy como gerente de Wildrunners (WRS), empresa dedicada a la asesoría y gestión de proyectos deportivos, culturales y sociales. En ese contexto, explicó que el foco central de su trabajo está puesto en profesionalizar la gestión, generar modelos de financiamiento sostenibles y acompañar a organizaciones para que las buenas ideas logren concretarse en iniciativas reales y ejecutables.

Desde WRS, el trabajo se desarrolla de manera colaborativa con municipios, clubes deportivos, fundaciones y el sector público, con un fuerte énfasis en fondos concursables y mecanismos como la Ley de Donaciones, Fondeporte y programas de apoyo regional. Esta labor ha permitido impulsar y asesorar diversos proyectos y grandes eventos con impacto territorial y económico para Magallanes.

Entre las gestiones recientes destacó la realización del ATTA 2025 en Puerto Natales, además de asesorías a múltiples entidades deportivas de la región. Asimismo, relevó la organización de eventos de alto impacto como el Patagonia Running Festival, que congregó a más de 500 corredores internacionales; la Corrida ENAP 80 años; la Corrida KM 0, liderada por Pancho Saavedra, con más de 900 inscritos; y la Corrida Internacional TABSA en Porvenir, iniciativas que fortalecen el turismo deportivo y dinamizan la economía local.

Contacto Wildrunners +56 9 9534 6775





