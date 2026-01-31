31 de enero de 2026
MÚSICA Y TRADICIÓN MARCAN INICIO DE LA FIESTA A LA CHILENA EN TORRES DEL PAINE
Con presentaciones artísticas y competencias tradicionales, la Fiesta a la Chilena se desarrolla en Cerro Castillo, reuniendo a vecinos y visitantes en Torres del Paine.
Durante este fin de semana en Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine, se está desarrollando la Fiesta a la Chilena.
La festividad busca rescatar las costumbres, tradiciones y folclore de la cultura chilena; durante la instancia se contó con show de música en vivo de Grupo Coirón, Fortaleza, sumado a jineteadas que deleitaron a los asistentes del evento.
Durante la jornada de hoy 31 de enero, los artistas que se presentarán desde las 22:30 hrs serán agrupaciones como A Los Cuatros Vientos, Sharon y los Camperos del Chamamé, Sangre Cuartetera y Inestables.
