MÚSICA Y TRADICIÓN MARCAN INICIO DE LA FIESTA A LA CHILENA EN TORRES DEL PAINE

Durante este fin de semana en Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine, se está desarrollando la Fiesta a la Chilena.

La festividad busca rescatar las costumbres, tradiciones y folclore de la cultura chilena; durante la instancia se contó con show de música en vivo de Grupo Coirón, Fortaleza, sumado a jineteadas que deleitaron a los asistentes del evento.



Durante la jornada de hoy 31 de enero, los artistas que se presentarán desde las 22:30 hrs serán agrupaciones como A Los Cuatros Vientos, Sharon y los Camperos del Chamamé, Sangre Cuartetera y Inestables.

