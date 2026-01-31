Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

31 de enero de 2026

MÚSICA Y TRADICIÓN MARCAN INICIO DE LA FIESTA A LA CHILENA EN TORRES DEL PAINE

Con presentaciones artísticas y competencias tradicionales, la Fiesta a la Chilena se desarrolla en Cerro Castillo, reuniendo a vecinos y visitantes en Torres del Paine.

Fiesta a la Chilena (2)

Durante este fin de semana en Cerro Castillo,  comuna de Torres del Paine, se está desarrollando la Fiesta a la Chilena.

La festividad busca rescatar las costumbres, tradiciones y folclore de la cultura chilena; durante la instancia se contó con show de música en vivo de Grupo Coirón, Fortaleza, sumado a jineteadas que deleitaron a los asistentes del evento.

Durante la jornada de hoy 31 de enero, los artistas que se presentarán desde las 22:30 hrs serán agrupaciones como A Los Cuatros Vientos, Sharon y los Camperos del Chamamé, Sangre Cuartetera y Inestables.

https://www.instagram.com/reel/DULVdAjji6a/?utm_source=ig_web_copy_link


https://www.instagram.com/reel/DUJ__2fjDDJ/?utm_source=ig_web_copy_link


VERTICE EN FITUR

VERTICE POSICIONA A MAGALLANES EN FITUR 2026, LA FERIA DE TURISMO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

MINVU - Entrega subsidios Brisas 3 y Lomas 7_2
nuestrospodcast
ayuda municipalidad punta arenas

PUNTA ARENAS REÚNE MÁS DE 57 TONELADAS DE AYUDA PARA DAMNIFICADOS POR INCENDIOS EN TREHUACO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Fiesta a la Chilena (2)

MÚSICA Y TRADICIÓN MARCAN INICIO DE LA FIESTA A LA CHILENA EN TORRES DEL PAINE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
haciendadeficit

HACIENDA REPORTA DÉFICIT FISCAL DE 2,8% EN 2025 Y ANUNCIA RECORTE DE GASTO POR $800 MIL MILLONES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
antartica

SEIS NUEVOS PROYECTOS "ANILLOS DE INVESTIGACIÓN EN ÁREAS TEMÁTICAS" POTENCIARÁN EL ESTUDIO DE LA ANTÁRTICA Y SUS ECOSISTEMAS

publicite aquí