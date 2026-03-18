PRESENTAN PLATAFORMA DIGITAL "MAPA TURISMO CHILE" PARA FORTALECER LA EXPERIENCIA DE LOS VISITANTES

Durante la jornada del viernes 6 de marzo se realizó el lanzamiento oficial de la plataforma digital y tótems táctiles "Mapa Turismo Chile" en el Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibañez del Campo.



Durante la actividad participó la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, junto a gremios turísticos y otras autoridades regionales.

Esta herramienta tecnológica integra rutas turísticas y análisis de datos para potenciar la experiencia de los visitantes, marcando un importante avance en la digitalización de la oferta regional.



La aplicación se encuentra habilitada desde cualquier dispositivo con conexión a internet, desde computador hasta dispositivos móviles, y puede servir para descubrir todos los panoramas que ofrecen las diferentes regiones del país, sumado a que puede ser de utilidad como material didáctico para los alumnos.

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