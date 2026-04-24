GRAVEL DEL FUEGO 2026: 80 CICLISTAS DEL MUNDO DESAFIARON LA PATAGONIA Y TIERRA DEL FUEGO EN LA CARRERA MÁS AUSTRAL DEL PLANETA

Este 11 de abril, Magallanes volvió a ser noticia en el mundo del deporte de resistencia. Ochenta atletas internacionales partieron desde Puerto Natales para enfrentarse a uno de los desafíos sobre dos ruedas más extremos que existen: Gravel del Fuego, una travesía de norte a sur por la Patagonia y la Tierra del Fuego chilena que es, hasta donde se sabe, la carrera de gravel más austral del planeta. Chilenos, colombianos, estadounidenses, canadienses, brasileños, venezolanos y suecos fueron algunos de los países representados en la largada.



La carrera se disputó en tres distancias: Milodón (170 km), Baqueanos (250 km) y la exigente Haín, de 1.050 kilómetros nonstop. Treinta de los 80 participantes optaron por esta última categoría, la más dura de todas, que obliga a completar el recorrido sin etapas, sin pedalear en pelotón y sin apoyo externo. Para estos atletas, la carrera duró varios días: dormir escasamente, tomar decisiones en solitario en mitad de la noche patagónica y seguir pedaleando cuando el cuerpo y la mente ya no quieren más.



Ganadores chilenos en las categorías principales



El gran triunfador de la distancia Haín masculina fue el chileno Jaime Navarro, que cruzó la meta con un tiempo de 78 horas y 4 minutos, completando más de mil kilómetros por algunos de los territorios más remotos e inhóspitos del continente. En la categoría femenina, el primer lugar fue para Francia Durán, también chilena, con un tiempo de 110 horas y 2 minutos. Dos actuaciones que demuestran el nivel del ciclismo de resistencia nacional en el escenario internacional.

En la distancia Baqueanos de 250 kilómetros, el ganador masculino en la modalidad individual fue Marcelo Aravena con 10:26:00, mientras que Aminta Reyes Martínez se impuso en la categoría femenina con 11:04:00. En dúo masculino, la dupla compuesta por Canuto Errazuriz y Diego Aguiló se adjudicó el primer lugar con un tiempo de 10:04:00. En Milodón de 170 km, Sergio Garín Schmid ganó en hombres con 7:00:00 y Patricia Oliveros Rodríguez en mujeres con 7:18:00. En la modalidad MTB de Milodón, Julio Contreras fue el vencedor con 9:29:00.



Un evento extremo con seguridad garantizada



Gravel del Fuego no es solo una carrera: es una operación logística de gran complejidad. La organización desplegó 12 puestos de abastecimiento en puntos remotos de la ruta, con comida caliente y protección ante las condiciones climáticas que pueden volverse extremas en cualquier momento en la Patagonia. A eso se suma una flota de camionetas de extracción que cubría todo el recorrido, con capacidad de llegar a cualquier punto en menos de dos horas, y un dispositivo GPS con botón de rescate activo para cada uno de los competidores.



La carrera no tiene un formato de circuito cerrado: parte en Puerto Natales y termina en Caleta Maria, Isla Tierra del Fuego. Eso significa que, una vez cruzada la meta, la organización debe trasladar a los atletas cinco horas al norte para el regreso. Un detalle que ilustra perfectamente la magnitud y la complejidad de montar un evento de estas características en la Patagonia austral. Las maletas de los competidores son transportadas por la producción desde el inicio, con puntos de entrega en el kilómetro 500 y en meta.



Donación al Parque Torres del Paine



Uno de los elementos que distingue a Gravel del Fuego de cualquier otro evento similar en el mundo es su vínculo con la conservación del territorio. La organización destina una parte de cada inscripción directamente al Parque Nacional Torres del Paine, reconociendo que la carrera existe gracias a uno de los ecosistemas más extraordinarios del planeta y que, por tanto, tiene la obligación de contribuir a su cuidado.



Para Magallanes, este evento representa una vitrina internacional de primer nivel. No solo por la convocatoria de atletas de alto rendimiento de distintos países, sino porque proyecta la imagen de nuestra región como un destino de aventura y deporte extremo único en el mundo.



Resultados completos — Gravel del Fuego 2026:



▸ Haín Femenino 1050 km — 1° lugar: Francia Durán | 110:02:00

▸ Haín Masculino 1050 km — 1° lugar: Jaime Navarro | 78:04:00

▸ Haín Dúo Femenino 1050 km — 1° lugar: Maite y Pamela Suazo | 113:40:00

▸ Baqueanos 250 km Solo Hombres — 1° lugar: Marcelo Aravena | 10:26:00

▸ Baqueanos 250 km Solo Mujeres — 1° lugar: Aminta Reyes Martínez | 11:04:00

▸ Baqueanos 250 km Dúo Hombres — 1° lugar: Canuto Errazuriz & Diego Aguiló | 10:04:00

▸ Milodón 170 km Solo Hombre — 1° lugar: Sergio Garín Schmid | 7:00:00

▸ Milodón 170 km Solo Mujer — 1° lugar: Patricia Oliveros Rodríguez | 7:18:00

▸ Milodón MTB 170 km Hombres — 1° lugar: Julio Contreras | 9:29:00



