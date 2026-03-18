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18 de marzo de 2026

KAST EMPLAZÓ A DEUDORES DEL CAE A "PONERSE AL DÍA": "¿QUIEREN APARECER PUBLICADOS?"

Citando el ejemplo de las licencias médicas fraudulentas, el Presidente lanzó una advertencia contra quienes "no están pagando y tienen posibilidad de hacerlo".

Kast

El Presidente José Antonio Kast hizo un llamado a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) a "ponerse al día" y advirtió que, de no ser así, pueden correr la misma suerte de aquellos funcionarios públicos que hicieron mal uso de las licencias médicas.

En esta primera semana en el cargo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó el plan del nuevo Gobierno en materia de educación, que incluye mecanismos para reforzar el cobro del CAE, dado que el monto adeudado alcanza los 4 billones de pesos.

El responsable de la billetera fiscal aseveró que quienes registran esta deuda son, en su mayoría, profesionales de altos ingresos y personas que están evadiendo la retención que hace el SII. Una de las opciones que baraja la Administración Kast es imponer descuentos por planilla.

En este contexto, durante un punto de prensa este martes, el Mandatario entregó un mensaje a los deudores: "Hacemos un llamado a aquellos que no están pagando el CAE y tienen posibilidad de hacerlo, y a aquellos que usan las leyes para hacer una repactación -por ejemplo- del pago de impuestos o de devolución de impuestos, a que piensen en el otro, a que se pongan al día".

En alusión a los empleados fiscales envueltos en el escándalo de las licencias médicas, Kast advirtió que los deudores del CAE "no quieren que se les exponga a una situación como esa frente a la opinión pública".

"Había muchas personas que abusaron de las licencias, y dejaron de hacerlo porque una autoridad administrativa publicó los datos. ¿Ustedes quieren aparecer publicados? ¿Para qué? Si son datos públicos", observó.

Fuente: cooperativa.cl 


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