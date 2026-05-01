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1 de mayo de 2026

SECTOR SALUD INSTALA PLACA INFORMATIVA DE LÍNEA 4141 PARA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN PUNTA ARENAS

​La iniciativa busca difundir el acceso a apoyo especializado en salud mental, especialmente entre jóvenes y estudiantes de la región.

PLACA PREVENCIÓN SUICIDIO

La Seremi de Salud, junto al Servicio de Salud Magallanes y el Instituto Santo Tomás, inauguraron una placa informativa de la línea *4141 “No Estás Solo, No Estás Sola” en Punta Arenas. La acción tiene como objetivo reforzar la prevención del suicidio y acercar a la comunidad información sobre canales de apoyo disponibles ante situaciones de crisis de salud mental.

La línea *4141 es un servicio gratuito, disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana, que entrega atención remota a través de profesionales capacitados en intervención en crisis. Está orientada a personas con ideación suicida, intentos de suicidio o que requieran contención y orientación en momentos críticos.

Desde la Seremi de Salud destacaron que la instalación de esta señalética se enmarca en el trabajo intersectorial para fortalecer la prevención, incorporando al Instituto Santo Tomás a la mesa regional en la materia. La iniciativa pone énfasis en la difusión entre estudiantes, considerando que la población joven es uno de los grupos prioritarios.

De acuerdo con cifras regionales, durante 2025 se registraron 628 eventos asociados a intentos de suicidio, correspondientes a 515 personas, concentrándose cerca del 80% en menores de 40 años. En el mismo periodo, se contabilizaron 19 suicidios en la región, principalmente en hombres y en el tramo entre 20 y 29 años.

Además, durante el año pasado se realizaron 111 llamadas a la línea *4141 desde la Región de Magallanes, de las cuales el 76% correspondieron a casos de riesgo severo. Estas cifras refuerzan la necesidad de ampliar la difusión de herramientas de apoyo y promover entornos más atentos a la salud mental.



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SALUD Y EDUCACIÓN INICIAN DIFUSIÓN DE PROTOCOLO DE RESPUESTA ANTE CONDUCTA SUICIDA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA REGIÓN

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