SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN FOCO: ESPECIALISTAS REFUERZAN USO DE LA LÍNEA 4141 EN “BUENOS DÍAS REGIÓN”

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la psicóloga del Servicio de Salud Magallanes, Nicole Bahamonde, y la enfermera de la Seremi de Salud, Carolina Ulloa, conversaron con la comunidad sobre un tema prioritario: salud mental y prevención del suicidio, reforzando la importancia de acceder a ayuda temprana frente a momentos de crisis.

Durante el espacio, las profesionales destacaron la relevancia de la línea telefónica *4141, “No estás solo, no estás sola”, un servicio totalmente gratuito, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, y accesible desde cualquier teléfono celular. Mediante esta plataforma, las personas que estén atravesando una emergencia o crisis de salud mental asociada al suicidio pueden contactarse con un psicólogo especialmente capacitado, quien podrá escuchar, contener y orientar en los primeros momentos críticos.

Se recordó que muchas personas no buscan ayuda de inmediato en los servicios de salud o en su círculo cercano al enfrentar una crisis emocional, por lo que un canal confidencial y accesible puede marcar una diferencia significativa. La evidencia ha mostrado que llamar a estas líneas ayuda a disminuir emociones intensas como la angustia e incluso ideaciones suicidas, entregando una primera respuesta que, en muchos casos, puede ser suficiente para prevenir un intento de suicidio.

