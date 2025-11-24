AERONAVES TWIN OTTER DE LA FACH LLEGAN A GLACIAR UNIÓN PARA ACTIVACIÓN DE LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA

​El material aéreo del Grupo de Aviación N° 6 de la IVª Brigada Aérea emprendió el último tramo de su recorrido, logrando arribar finalmente al emplazamiento nacional estratégico, ubicado en el Círculo Polar Antártico.



En el marco de la activación de la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, dos aeronaves DHC-6 Twin Otter, pertenecientes al Grupo de Aviación N° 6 de la IVª Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile, iniciaron su despliegue hacia el Continente Antártico con el objetivo de brindar apoyo directo a las operaciones científicas y logísticas de la presente campaña polar.

El viernes 14 de noviembre, las aeronaves despegaron desde la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, arribando a la Base Aérea Antártica Presidente Frei. Posteriormente, tras completar las preparaciones técnicas y logísticas, las tripulaciones retomaron su travesía el 18 de noviembre, despegando desde territorio antártico chileno y arribando el mismo día a la Estación de Investigación Rothera, perteneciente al Reino Unido.

Desde ese punto, el jueves 20 de noviembre, las aeronaves emprendieron el último tramo de su recorrido, logrando arribar finalmente a Glaciar Unión, uno de los enclaves científicos más remotos del Continente Blanco.

En este emplazamiento estratégico, el avión Twin Otter cumplirá un rol clave en el traslado de personal, apoyo a exploraciones terrestres y aéreas, así como en el respaldo directo a las investigaciones científicas.



