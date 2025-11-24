Punta Arenas,
24 de noviembre de 2025

AERONAVES TWIN OTTER DE LA FACH LLEGAN A GLACIAR UNIÓN PARA ACTIVACIÓN DE LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA

​Presencia chilena en la Antártica

TWINS CAMINO Y EN GLACIAR UNION 5

​El material aéreo del Grupo de Aviación N° 6 de la IVª Brigada Aérea emprendió el último tramo de su recorrido, logrando arribar finalmente al emplazamiento nacional estratégico, ubicado en el Círculo Polar Antártico.

En el marco de la activación de la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, dos aeronaves DHC-6 Twin Otter, pertenecientes al Grupo de Aviación N° 6 de la IVª Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile, iniciaron su despliegue hacia el Continente Antártico con el objetivo de brindar apoyo directo a las operaciones científicas y logísticas de la presente campaña polar.
El viernes 14 de noviembre, las aeronaves despegaron desde la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, arribando a la Base Aérea Antártica Presidente Frei. Posteriormente, tras completar las preparaciones técnicas y logísticas, las tripulaciones retomaron su travesía el 18 de noviembre, despegando desde territorio antártico chileno y arribando el mismo día a la Estación de Investigación Rothera, perteneciente al Reino Unido.
Desde ese punto, el jueves 20 de noviembre, las aeronaves emprendieron el último tramo de su recorrido, logrando arribar finalmente a Glaciar Unión, uno de los enclaves científicos más remotos del Continente Blanco.
En este emplazamiento estratégico, el avión Twin Otter cumplirá un rol clave en el traslado de personal, apoyo a exploraciones terrestres y aéreas, así como en el respaldo directo a las investigaciones científicas.

CAMBIO DE MANDO BASE FREI 2025 foto 5

CAMBIO DE MANDO EN LA BASE AÉREA ANTÁRTICA PRESIDENTE FREI MARCA INICIO DE FUNCIONES DE LA DOTACIÓN 2025 -2026

CADEM: JOSÉ ANTONIO KAST OBTENDRÍA MÁS DE 15 PUNTOS QUE JEANNETTE JARA EN SEGUNDA VUELTA

Leer Más

​En expectativa presidencial, en tanto, el 62% cree que Kast será el próximo Presidente de Chile y 28% piensa que será Jara.

​En expectativa presidencial, en tanto, el 62% cree que Kast será el próximo Presidente de Chile y 28% piensa que será Jara.

PUNTA ARENAS CELEBRA SU PRIMERA "EXPO DULCES" CON CERCA DE 2 MIL VISITANTES

TWINS CAMINO Y EN GLACIAR UNION 5

AERONAVES TWIN OTTER DE LA FACH LLEGAN A GLACIAR UNIÓN PARA ACTIVACIÓN DE LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA

18

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PRESENTA RECURSOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN ESPACIOS CULTURALES Y PATRIMONIALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

redsalud

REDSALUD MAGALLANES REFUERZA EDUCACIÓN SOBRE OBESIDAD Y CONVOCA A ENCUENTRO INFORMATIVO EN PUNTA ARENAS ESTE PRÓXIMO 5 DE DICIEMBRE