Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

2 de enero de 2026

UN CONTINENTE, MÚLTIPLES SABERES: EL VALOR EDUCATIVO DE LA ANTÁRTICA

​Trabajar temas antárticos en las escuelas no solo promueve la educación científica, sino que refuerza el sentido de pertenencia, la valoración del territorio y la noción de responsabilidad colectiva hacia un ecosistema que incide directamente en el futuro del planeta y el nuestro.

un-continente-multiples-saberes-valor-educativo-antartica

La Antártica suele imaginarse como un territorio reservado para científicos o exploradores, pero basta observar cualquier proyecto, expedición o iniciativa logística para darse cuenta de que el Continente Blanco funciona gracias a una red tan diversa como el país mismo.

En una misma base pueden convivir biólogas, ingenieras, pilotos, glaciólogos, comunicadores, mecánicos, cocineras, educadoras, profesionales de la salud, expertas en logística, entre muchos otros. Todas estas miradas distintas sostienen un mismo propósito: comprender, cuidar y representar este ecosistema único.

Esa transversalidad es justamente lo que necesitamos reflejar en nuestras aulas. La Antártica no pertenece solo a las ciencias naturales: es un eje que cruza la historia, geografía, salud, tecnología, economía, convivencia democrática y formación ciudadana.

Incorporarla al currículum no significa añadir más contenidos, sino abrir una puerta pedagógica para conectar disciplinas que ya existen y que, al trabajar juntas, se vuelven más significativas para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Desde mi formación y experiencia como docente, he podido observar cómo el cruce de saberes se convierte en motor de aprendizaje. La Antártica, por su naturaleza multidimensional, facilita el desarrollo de habilidades como la observación, el análisis, el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

A través de ejemplos vinculados al hielo, la conectividad oceánica, la biodiversidad o la historia polar, estudiantes de distintas áreas encuentran puntos de conexión entre lo que aprenden en el aula y los fenómenos que moldean el planeta.

El Instituto Antártico Chileno (INACH) ha impulsado esta mirada integradora mediante programas educativos que fomentan la investigación escolar, la formación de docentes y el acercamiento temprano a temáticas polares.

Iniciativas como la Feria Antártica Escolar (FAE), los talleres para la enseñanza en todo el ciclo escolar y las actividades de divulgación han permitido que miles de estudiantes y educadores de distintas regiones del país se vinculen con contenidos antárticos desde distintas perspectivas disciplinares. Esto evidencia que la Antártica no es un tema accesorio, sino un recurso pedagógico estratégico para fortalecer competencias transversales.

Asimismo, la integración curricular de estos contenidos contribuye directamente a la identidad nacional y regional. Chile mantiene una relación histórica, geográfica y científica con la Antártica y en Magallanes esa conexión se vive cotidianamente, ya sea en su clima, su cultura, su logística o su papel como puerta de entrada al Continente Blanco.

Trabajar temas antárticos en las escuelas no solo promueve la educación científica, sino que refuerza el sentido de pertenencia, la valoración del territorio y la noción de responsabilidad colectiva hacia un ecosistema que incide directamente en el futuro del planeta y el nuestro.

Comprender la Antártica como un lenguaje común, que sea capaz de articular distintas áreas del conocimiento y distintas trayectorias profesionales, permite avanzar hacia una educación más integrada y contextualizada. Es una invitación a pensar el aprendizaje como un espacio donde la ciencia dialoga con la cultura, donde la tecnología se vincula con la historia y donde la formación ciudadana adquiere un significado concreto al enfrentar desafíos reales.

Impulsar la transversalidad antártica en el currículum escolar no es solo una iniciativa educativa, sino un compromiso con el Conteniente Blanco. Es vital formar generaciones que comprendan su entorno, que se apropien de su rol frente al cambio climático y que reconozcan la importancia estratégica del territorio antártico para Chile y para el mundo.

Camilo Avendaño Mancilla
Área de Educación
Instituto Antártico Chileno (INACH)

Fuente: biobiochile.cl 



LG 3

JÓVENES DEL CLUB LEGO KÉIKRUK VISITARON EL MUNICIPIO TRAS DESTACADA PARTICIPACIÓN NACIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CADEM: 65% PIENSA QUE EL 2026 SERÁ UN MEJOR AÑO, ESPECIALMENTE EN LO RELATIVO A SU SITUACIÓN ECONÓMICA (52%)

Leer Más

Encuesta CADEM.

Encuesta CADEM.

CADEM2025
nuestrospodcast
dorsal-en-altura-empuja-el-calor-al-sur-ecmwf-advierte-temperaturas-record-y-un-rio-atmosferico-en-la-patagonia-1767299455264_1024

DORSAL EN ALTURA EMPUJA EL CALOR AL SUR: ECMWF ADVIERTE TEMPERATURAS RÉCORD Y UN RÍO ATMOSFÉRICO EN LA PATAGONIA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
un-continente-multiples-saberes-valor-educativo-antartica

UN CONTINENTE, MÚLTIPLES SABERES: EL VALOR EDUCATIVO DE LA ANTÁRTICA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
altas-temperaturas-araucania-sur-chile

NI EL SUR SE SALVÓ: EMITEN AVISO POR ALTAS TEMPERATURAS PARA 4 REGIONES DESDE EL 1 DE ENERO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
EMERGENCIAS POR VIENTO (1)

MUNICIPIO DESPLIEGA EQUIPOS ANTE EMERGENCIA POR FUERTES RACHAS DE VIENTO