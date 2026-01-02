UN CONTINENTE, MÚLTIPLES SABERES: EL VALOR EDUCATIVO DE LA ANTÁRTICA

La Antártica suele imaginarse como un territorio reservado para científicos o exploradores, pero basta observar cualquier proyecto, expedición o iniciativa logística para darse cuenta de que el Continente Blanco funciona gracias a una red tan diversa como el país mismo.

En una misma base pueden convivir biólogas, ingenieras, pilotos, glaciólogos, comunicadores, mecánicos, cocineras, educadoras, profesionales de la salud, expertas en logística, entre muchos otros. Todas estas miradas distintas sostienen un mismo propósito: comprender, cuidar y representar este ecosistema único.

Esa transversalidad es justamente lo que necesitamos reflejar en nuestras aulas. La Antártica no pertenece solo a las ciencias naturales: es un eje que cruza la historia, geografía, salud, tecnología, economía, convivencia democrática y formación ciudadana.

Incorporarla al currículum no significa añadir más contenidos, sino abrir una puerta pedagógica para conectar disciplinas que ya existen y que, al trabajar juntas, se vuelven más significativas para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Desde mi formación y experiencia como docente, he podido observar cómo el cruce de saberes se convierte en motor de aprendizaje. La Antártica, por su naturaleza multidimensional, facilita el desarrollo de habilidades como la observación, el análisis, el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

A través de ejemplos vinculados al hielo, la conectividad oceánica, la biodiversidad o la historia polar, estudiantes de distintas áreas encuentran puntos de conexión entre lo que aprenden en el aula y los fenómenos que moldean el planeta.

El Instituto Antártico Chileno (INACH) ha impulsado esta mirada integradora mediante programas educativos que fomentan la investigación escolar, la formación de docentes y el acercamiento temprano a temáticas polares.

Iniciativas como la Feria Antártica Escolar (FAE), los talleres para la enseñanza en todo el ciclo escolar y las actividades de divulgación han permitido que miles de estudiantes y educadores de distintas regiones del país se vinculen con contenidos antárticos desde distintas perspectivas disciplinares. Esto evidencia que la Antártica no es un tema accesorio, sino un recurso pedagógico estratégico para fortalecer competencias transversales.

Asimismo, la integración curricular de estos contenidos contribuye directamente a la identidad nacional y regional. Chile mantiene una relación histórica, geográfica y científica con la Antártica y en Magallanes esa conexión se vive cotidianamente, ya sea en su clima, su cultura, su logística o su papel como puerta de entrada al Continente Blanco.

Trabajar temas antárticos en las escuelas no solo promueve la educación científica, sino que refuerza el sentido de pertenencia, la valoración del territorio y la noción de responsabilidad colectiva hacia un ecosistema que incide directamente en el futuro del planeta y el nuestro.

Comprender la Antártica como un lenguaje común, que sea capaz de articular distintas áreas del conocimiento y distintas trayectorias profesionales, permite avanzar hacia una educación más integrada y contextualizada. Es una invitación a pensar el aprendizaje como un espacio donde la ciencia dialoga con la cultura, donde la tecnología se vincula con la historia y donde la formación ciudadana adquiere un significado concreto al enfrentar desafíos reales.

Impulsar la transversalidad antártica en el currículum escolar no es solo una iniciativa educativa, sino un compromiso con el Conteniente Blanco. Es vital formar generaciones que comprendan su entorno, que se apropien de su rol frente al cambio climático y que reconozcan la importancia estratégica del territorio antártico para Chile y para el mundo.

Camilo Avendaño Mancilla

Área de Educación

Instituto Antártico Chileno (INACH)

Fuente: biobiochile.cl



