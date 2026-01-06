MAGALLANES REGISTRÓ BAJA DE FALLECIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO DURANTE 2025

​Una disminución en la cifra de personas fallecidas en accidentes de tránsito durante el año pasado confirmó el Seremi (S) de Justicia y Derechos Humanos, Dr. René Castro Cid, en base a las estadísticas vinculadas a los procedimientos periciales desarrollados por el Servicio Médico Legal en la región.



Como servicio, informó que los procedimientos de fallecidos por distintas causas ascendieron el año pasado a 162 (siete más que en 2024), 138 en Punta Arenas y 24 en Puerto Natales. De todas estas autopsias, 91 de ellas dieron cuenta de enfermedad (el año pasado tuvieron 77).



La región registró 19 casos de suicidios, en relación a 27 el año anterior. En tanto, las personas fallecidas por homicidio durante 2025 llegaron a ocho, dos más que el año pasado. Castro agregó que todas las muertes por homicidio fueron provocadas por uso de arma blanca.



En accidentes de tránsito, el año cerró con 11 decesos, una de las cifras más bajas de los últimos años. El año pasado hubo 17 fallecidos por esta causa.



Las muertes por accidentes laborales llegaron a nueve este año, versus las seis del año pasado. La En tanto, la cifra de fallecidos en accidentes domésticos se mantuvo y fue de cinco personas.



En otros accidentes, se registraron 13 fallecidos en la región, seis más que el año pasado. En esta categoría de otros accidentes se incluyeron, por ejemplo, las pérdidas de los cinco turistas fallecidos en el sector del paso John Gardner en las Torre del Paine en noviembre pasado.



Finalmente, se contabilizaron seis muertes por causas indeterminadas en 2025 (en 2024 se registraron nueve).



En relación a los 1.264 análisis de alcoholemias realizados en Punta Arenas, señaló que hasta la semana pasada había 1.177 resultados entregados, de las cuales 382 fueron positivas, es decir el 32 por ciento. Pese al incremento en controles y análisis de alcoholemia respecto al 2024, remarcó que “el porcentaje de casos positivos se ha mantenido estable en estos últimos dos años”.



Con miras a establecer la presencia de otras drogas en conductores, indicó que “han aumentado las fiscalizaciones, pero los narco test son acotados, no se hacen a todas las personas que se les toma la alcoholemia”. Estas sospechas de consumo son una temática aún en desarrollo. Si bien se realizan controles por parte de Carabineros y Senda, a través de los operativos en el marco del Plan Tolerancia Cero, se vislumbra la posibilidad de continuar esta labor y aumentar la cantidad de análisis que se puedan tomar. De acuerdo a cifras de Carabineros, se detectaría un 52 por ciento de positividad (más de la mitad) en aquellos conductores controlados con narco test en la región.



En esta dinámica, el Dr. Castro planteó que “es muy importante poder contar en el futuro con un laboratorio de toxicología aquí en la región por parte del Servicio Médico Legal”, para lo cual se abocan en un actual proceso de revisión para modernizar su sede regional, siendo uno de sus ejes a futuro el poder contar con un laboratorio de toxicología.



