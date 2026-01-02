Punta Arenas,
2 de enero de 2026

DESPUÉS DE SU PASO POR LAS ISLAS MALVINAS, EL BUQUE BRITÁNICO RRS SIR DAVID ATTENBOROUGH PARTE DE LA ANTÁRTIDA PARA HACER ESCALA EN PUNTA ARENAS

​El buque, de alrededor de 129 metros de eslora y 24 metros de manga, fue concebido para operar en condiciones extremas con autonomía de hasta 60 días, alcance cercano a 19.000 millas náuticas y capacidad de romper hielo de hasta 1 metro.

RRS-SIR-DAVID-ATTENBOROUGH-9-750x536

Después de su paso por las Islas Malvinas, el buque polar de investigación RRS Sir David Attenborough se encuentra operando en el entorno antártico y subantártico, y según plataformas como MarineTraffic, se encuentra en dirección a Punta Arenas, Chile. En una campaña que combina ciencia climática de alta precisión, relevamientos oceanográficos y tareas logísticas en puntos clave del Atlántico Sur, el buque refuerza la presencia británica en la región.

Diseñado como plataforma de investigación multidisciplinaria y apoyo a operaciones polares, el navío se convirtió en un activo central para estudiar cómo cambia el océano austral, mientras sostiene una red de reabastecimiento y mantenimiento en rutas sensibles para la proyección británica en la región. El buque, de alrededor de 129 metros de eslora y 24 metros de manga, fue concebido para operar en condiciones extremas con autonomía de hasta 60 días, alcance cercano a 19.000 millas náuticas y capacidad de romper hielo de hasta 1 metro.

El itinerario reciente incluyó una escala en las Islas Malvinas con visita a instalaciones de East Cove Military Port, donde se realizaron actividades de enlace a bordo y coordinación con personal británico destacado en el archipiélago. Tras esa parada, el buque siguió su ruta hacia Georgia del Sur con tareas logísticas definidas: reabastecer Bird Island King Edward Point y efectuar un relevamiento del muelle. Pero la lectura estratégica, especialmente desde el Atlántico Sur, es inevitablemente doble. En el plano declarado, el buque es una herramienta de ciencia polar y logística antártica. En el plano operativo, su patrón de escalas y reabastecimientos evidencia cómo se consolidan corredores logísticos que permiten sostener actividades de largo aliento en un entorno donde el clima limita y castiga.

Entre la ciencia y la consolidación británica

Para la Argentina, el dato relevante no pasa por discutir el carácter científico de la plataforma, sino por entender cómo estas rutinas —sumadas a capacidades técnicas de primer nivel— refuerzan la operación sostenida y la articulación de infraestructura británica en el arco Malvinas–Georgia del Sur–Antártida. Pero el Reino Unido afirma que este buque no es más que el protagonista de su campaña antártica de investigación.

Una de las líneas científicas más relevantes de la campaña apunta a un problema con impacto directo en proyecciones de calentamiento global: cuánto dióxido de carbono seguirá absorbiendo el océano austral en un escenario de cambio climático acelerado. En ese marco, investigadores embarcados impulsan mediciones extremadamente finas para entender si, además del hierro, el manganeso cumple un papel subestimado en el crecimiento del fitoplancton y, por extensión, en la captura de carbono.

La campaña también integra el monitoreo de ballenas y krill antártico, un eje que conecta conservación, funcionamiento del ecosistema y resiliencia climática. En paralelo a la investigación, el RRS Sir David Attenborough avanza con la segunda fase de los Ice Trials, un capítulo técnico que suele quedar fuera del foco público pero es decisivo para la operación sostenida en hielo. El objetivo es medir cargas reales sobre casco y propulsión mientras se navega en hielo, usando instrumentación y registros en tiempo real.

Fuente: .escenariomundial.com



