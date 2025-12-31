JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO PRESIDIÓ CAMBIO DE MANDO DEL COMANDO CONJUNTO AUSTRAL EN PUNTA ARENAS

Hasta la ciudad de Punta Arenas se trasladó el Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez, para presidir la ceremonia de Cambio de Mando del Comando Conjunto Austral, realizada el martes 16 de diciembre.

Durante la actividad, el General de Brigada Ricardo Merino González hizo entrega del mando, el que fue asumido por el General de Brigada Jorge Hinojosa Riquelme, quien próximamente asumirá además como Comandante en Jefe de la V División de Ejército.

La ceremonia contó con la presencia del Delegado Presidencial Regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, el Gobernador de Magallanes, Jorge Flies, además de otras autoridades civiles y militares, entre ellas, el Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi.

El Comando Conjunto Austral, dependiente del Jefe del Estado Mayor Conjunto, tiene como misión coordinar los aspectos operativos que involucran a las Fuerzas Armadas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, contribuyendo a la defensa, la soberanía y la integración territorial del país.

​Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea

