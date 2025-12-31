Punta Arenas,
31 de diciembre de 2025

JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO PRESIDIÓ CAMBIO DE MANDO DEL COMANDO CONJUNTO AUSTRAL EN PUNTA ARENAS

​El Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez, llegó hasta Punta Arenas para participar de la ceremonia.

cambiomandofach

Hasta la ciudad de Punta Arenas se trasladó el Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez, para presidir la ceremonia de Cambio de Mando del Comando Conjunto Austral, realizada el martes 16 de diciembre.

Durante la actividad, el General de Brigada Ricardo Merino González hizo entrega del mando, el que fue asumido por el General de Brigada Jorge Hinojosa Riquelme, quien próximamente asumirá además como Comandante en Jefe de la V División de Ejército.

La ceremonia contó con la presencia del Delegado Presidencial Regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, el Gobernador de Magallanes, Jorge Flies, además de otras autoridades civiles y militares, entre ellas, el Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi.

El Comando Conjunto Austral, dependiente del Jefe del Estado Mayor Conjunto, tiene como misión coordinar los aspectos operativos que involucran a las Fuerzas Armadas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, contribuyendo a la defensa, la soberanía y la integración territorial del país.

​Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea

DHC-6 TWIN OTTER DE LA IVª BRIGADA AÉREA RETORNA A PUNTA ARENAS TRAS CAMPAÑA EN GLACIAR UNIÓN

TRAGEDIA VIAL EN PUNTA ARENAS: MUJER MUERE TRAS ATROPELLO Y CONDUCTOR ESTABA BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL

Leer Más

​El hecho ocurrió la noche del martes en el sector de Manantiales con Esteban Capkovic. El conductor fue detenido por conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte.

​El hecho ocurrió la noche del martes en el sector de Manantiales con Esteban Capkovic. El conductor fue detenido por conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte.

rescateturista

CONAF Y CARABINEROS RESCATAN A TURISTA EXTRANJERA LESIONADA EN TORRES DEL PAINE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO PRESIDIÓ CAMBIO DE MANDO DEL COMANDO CONJUNTO AUSTRAL EN PUNTA ARENAS

concejalesdiputada

LLEGAN RECURSOS DE LA SUBDERE PARA ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS Y AUTORIDADES SOLICITAN PLAN REGIONAL DE TENENCIA RESPONSABLE

sendamagallanes

SENDA MAGALLANES Y CARABINEROS REFUERZAN CONTROLES PREVENTIVOS PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA DURANTE FIESTAS DE FIN DE AÑO