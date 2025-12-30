Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

30 de diciembre de 2025

DHC-6 TWIN OTTER DE LA IVª BRIGADA AÉREA RETORNA A PUNTA ARENAS TRAS CAMPAÑA EN GLACIAR UNIÓN

​Mientras una de las aeronaves regresó a la Base Aérea Chabunco, la segunda quedó desplegada en la Antártica integrándose a la dotación anual 2025-2026.

twinotter

El viernes 26 de diciembre, una aeronave DHC-6 Twin Otter del Grupo de Aviación N°6 de la IVª Brigada Aérea regresó a la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, luego de permanecer más de un mes operando en la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión. La segunda aeronave que participó en la campaña quedó desplegada en la Base Aérea Antártica Presidente Frei, integrándose a la dotación anual 2025-2026 en el Continente Blanco.


Durante su permanencia en Glaciar Unión, las tripulaciones de la Fuerza Aérea de Chile realizaron vuelos de apoyo a investigaciones científicas en sectores de difícil acceso como GL1, Monte Vinson y Glaciar Schanz. Asimismo, ejecutaron misiones de exploración aérea que permitieron poner a prueba las capacidades operativas de pilotos y tripulaciones en uno de los escenarios más exigentes del planeta.


Ambas aeronaves despegaron desde Punta Arenas el 14 de noviembre, arribando a la Base Aérea Antártica Presidente Frei. El 18 de noviembre continuaron su travesía hacia la Estación de Investigación Rothera, del Reino Unido, para finalmente arribar a la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión el 20 de noviembre. El repliegue hacia el continente americano se inició el 22 de diciembre, concluyendo el 26 de diciembre con el retorno de una de las aeronaves a la capital regional de Magallanes.


CEREMONIA BIENVENIDA Y RECONOCIMIENTO DOTACION GU 6

IVª BRIGADA AÉREA REALIZÓ CEREMONIA DE BIENVENIDA A DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA GLACIAR UNIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ENTREGA 120 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS Y SUPERA LAS 4 MIL SOLUCIONES HABITACIONALES EN MAGALLANES

Leer Más

​El hito permitió consolidar a la región como líder a nivel país en el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional, con un avance que duplica la meta fijada para el periodo presidencial.

​El hito permitió consolidar a la región como líder a nivel país en el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional, con un avance que duplica la meta fijada para el periodo presidencial.

MINVU - Entrega Lomas del Bosque 4 y 5_6
nuestrospodcast
CEREMONIA BIENVENIDA Y RECONOCIMIENTO DOTACION GU 6

IVª BRIGADA AÉREA REALIZÓ CEREMONIA DE BIENVENIDA A DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA GLACIAR UNIÓN

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
twinotter

DHC-6 TWIN OTTER DE LA IVª BRIGADA AÉREA RETORNA A PUNTA ARENAS TRAS CAMPAÑA EN GLACIAR UNIÓN

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
MINVU - Entrega Lomas del Bosque 4 y 5_6

MINVU ENTREGA 120 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS Y SUPERA LAS 4 MIL SOLUCIONES HABITACIONALES EN MAGALLANES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
A_UNO_1621500-700x467

UDI SE ABRE A APOYAR A BACHELET SÓLO SI J.A. KAST LO QUIERE