DHC-6 TWIN OTTER DE LA IVª BRIGADA AÉREA RETORNA A PUNTA ARENAS TRAS CAMPAÑA EN GLACIAR UNIÓN

El viernes 26 de diciembre, una aeronave DHC-6 Twin Otter del Grupo de Aviación N°6 de la IVª Brigada Aérea regresó a la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, luego de permanecer más de un mes operando en la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión. La segunda aeronave que participó en la campaña quedó desplegada en la Base Aérea Antártica Presidente Frei, integrándose a la dotación anual 2025-2026 en el Continente Blanco.

Durante su permanencia en Glaciar Unión, las tripulaciones de la Fuerza Aérea de Chile realizaron vuelos de apoyo a investigaciones científicas en sectores de difícil acceso como GL1, Monte Vinson y Glaciar Schanz. Asimismo, ejecutaron misiones de exploración aérea que permitieron poner a prueba las capacidades operativas de pilotos y tripulaciones en uno de los escenarios más exigentes del planeta.

Ambas aeronaves despegaron desde Punta Arenas el 14 de noviembre, arribando a la Base Aérea Antártica Presidente Frei. El 18 de noviembre continuaron su travesía hacia la Estación de Investigación Rothera, del Reino Unido, para finalmente arribar a la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión el 20 de noviembre. El repliegue hacia el continente americano se inició el 22 de diciembre, concluyendo el 26 de diciembre con el retorno de una de las aeronaves a la capital regional de Magallanes.

