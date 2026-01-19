FACH TRASLADÓ A BRIGADISTAS DESDE MAGALLANES y AYSÉN PARA APOYAR EL COMBATE DE INCENDIOS EN LA ZONA SUR

Este domingo 18 de enero, un avión de transporte estratégico Boeing KC-135, perteneciente al Grupo de Aviación Nº10 de la IIª Brigada Aérea, arribó a la Base Aérea Chabunco en Punta Arenas, con el objetivo de embarcar y trasladar a los brigadistas de CONAF Magallanes, que fueron destinados a combatir los incendios en la Zona Centro-Sur de Chile. El traslado contó con el apoyo de los Aviadores Militares de las IVª Brigada Aérea.

Asimismo, la aeronave recogió en el Aeródromo de Balmaceda a un contingente de brigadistas de la Región de Aysén, quienes también viajaron hasta la ciudad de Concepción para sumarse a las labores de combate de los incendios activos en la zona.

A través de diferentes medios, la Fuerza Aérea de Chile se encuentra brindando apoyo en esta emergencia que afecta a miles de compatriotas, en su permanente compromiso con la seguridad de nuestro país y de todos sus habitantes.

​

