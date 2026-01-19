19 de enero de 2026
FACH TRASLADÓ A BRIGADISTAS DESDE MAGALLANES y AYSÉN PARA APOYAR EL COMBATE DE INCENDIOS EN LA ZONA SUR
A bordo de una aeronave de transporte estratégico KC-135, brigadistas arribaron a la ciudad de Concepción.
Este domingo 18 de enero, un avión de transporte estratégico Boeing KC-135, perteneciente al Grupo de Aviación Nº10 de la IIª Brigada Aérea, arribó a la Base Aérea Chabunco en Punta Arenas, con el objetivo de embarcar y trasladar a los brigadistas de CONAF Magallanes, que fueron destinados a combatir los incendios en la Zona Centro-Sur de Chile. El traslado contó con el apoyo de los Aviadores Militares de las IVª Brigada Aérea.
Asimismo, la aeronave recogió en el Aeródromo de Balmaceda a un contingente de brigadistas de la Región de Aysén, quienes también viajaron hasta la ciudad de Concepción para sumarse a las labores de combate de los incendios activos en la zona.
A través de diferentes medios, la Fuerza Aérea de Chile se encuentra brindando apoyo en esta emergencia que afecta a miles de compatriotas, en su permanente compromiso con la seguridad de nuestro país y de todos sus habitantes.
En cuanto a damnificados, la cifra alcanza los 1.533. Igualmente, se detalló que hay un total de 325 viviendas destruidas: 300 en la región del Bío Bío y otras 25 en Ñuble.
