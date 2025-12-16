GRUPO DE AVIACIÓN Nº12 CELEBRÓ 59 AÑOS COMO LA UNIDAD TÁCTICA DE COMBATE MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

​Con una solemne ceremonia realizada el martes 16 de diciembre en la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, el Grupo de Aviación Nº12 de la IVª Brigada Aérea conmemoró su 59º aniversario, reafirmando su condición de unidad táctica de combate más austral del mundo.



La actividad fue presidida por el Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi, contó con la asistencia de los Comandantes de la Unidades Internas, Oficiales, Personal del Cuadro Permanente y empleados civiles.



En la ocasión, el Comandante del Grupo de Aviación Nº12, Comandante de Grupo (A) Nicolás Sepúlveda, destacó el rol estratégico que cumple la Unidad en la defensa nacional y en la vigilancia del espacio aéreo del extremo sur del país.

Durante la ceremonia, se realizó la entrega de galvanos por horas de vuelo a los Pilotos de Combate, y se distinguió al Personal del Cuadro Permanente que conformará el Cuadro de Honor durante el periodo 2025-2026.



El acto finalizó con la entonación del himno “Camaradas” de la Fuerza Aérea de Chile. Posteriormente, el General Ramírez felicitó a los integrantes del Grupo de Aviación Nº12 por un nuevo aniversario al servicio del país.



El Grupo de Aviación Nº12, conocido como “Tigres Australes”, fue creado el 16 de diciembre de 1966 y se ha consolidado como un pilar fundamental en la defensa y control del espacio aéreo del sur de Chile. Actualmente, la Unidad opera los cazas interceptores F-5 Tigre III, aeronaves clave para la protección de los cielos australes y el resguardo de la soberanía nacional.



