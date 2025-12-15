Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

15 de diciembre de 2025

FUNCIONARIOS DE TIMAUKEL SE CERTIFICAN COMO ASESORES PREVENTIVOS DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO

​La iniciativa se enmarca en el Convenio de Irradiación suscrito entre la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego y las municipalidades de Timaukel y Primavera, lo que permitió extender el programa preventivo a toda la provincia.

timaukel

​Funcionarias y funcionarios de la Municipalidad de Timaukel se certificaron como Asesores Preventivos de las Violencias de Género, en el marco del Programa de Prevención de las Violencias de Género impulsado por la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

 
La actividad se desarrolló en la localidad de Cameron y contó con la presencia del delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Miguel Campos Prieto, y del alcalde (s) de Timaukel, José Barría, quienes destacaron el compromiso de la asociación de funcionarios municipales y el impacto preventivo que este trabajo genera en la comuna.

 
Esta certificación es el resultado de un proceso formativo que incluyó sesiones de capacitación y la implementación de estrategias orientadas a la promoción de entornos laborales seguros, respetuosos y libres de violencia, consolidando el rol preventivo de las y los funcionarios dentro de sus comunidades.

 
La iniciativa se enmarca en el Convenio de Irradiación suscrito entre la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego y las municipalidades de Timaukel y Primavera, lo que permitió extender el programa preventivo a toda la provincia.

 
El delegado presidencial provincial, José Miguel Campos Prieto, señaló que “hoy día hemos venido a certificar en prevención de violencia de género a los funcionarios de la Municipalidad de Timaukel, aquí en Cameron. La idea es irradiar un proyecto que inicialmente era solo en Porvenir, para que se puedan certificar tanto en la comuna de Primavera como en la comuna de Timaukel”.

 
Agregó que “los funcionarios desarrollaron los dos componentes del proyecto: se capacitaron y además se certificaron como institución. Lo que buscamos es construir espacios libres de violencia de género, contribuir buenos climas laborales, a las relaciones entre las personas y al buen trato entre los funcionarios y con el público en general”.

 
Por su parte, Giselle Morales, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Timaukel, valoró la instancia indicando que “acogimos la invitación que nos hizo SernamEG, con la intención de mejorar nuestra vida laboral, el contacto con los colegas y también acceder a una mejor atención al público”.

 
“Esperamos que esta forma de relacionarnos, evitando incluso pequeñas palabras que pueden ser agresivas, se instale en nuestros corazones. Estoy muy agradecida de los colegas que participaron y esperamos continuar con nuevas actividades en los próximos años”, añadió.

 
En tanto, Cristina Núñez, encargada territorial del Programa de Prevención de las Violencias de Género, explicó que el objetivo es “contribuir y concientizar sobre la prevención de las violencias de género, trabajando directamente con las asociaciones de funcionarios municipales”.

 
“Fue un trabajo arduo, colaborativo y sumamente enriquecedor, donde se abordaron temas fundamentales como la nueva Ley Integral 21.675, que era desconocida para muchos, además de generar espacios de reflexión colectiva sobre qué constituye violencia de género y sus consecuencias”, concluyó.

capacitacionmigracion

FUNCIONARIOS DE REINSERCIÓN SOCIAL SE CAPACITARON EN TEMATICAS DE MIGRACIÓN CON ENFOQUE DE DERECHOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EL PLAN DE ATERRIZAJE DE KAST EN LA MONEDA Y LAS MEDIDAS CONCRETAS PARA LOS PRIMEROS 90 DÍAS

Leer Más

​Un documento de 60 páginas enumera las acciones concretas para los primeros tres meses de mandato, con las que se buscará enviar una señal inmediata de urgencia, control y cambio de mano.

​Un documento de 60 páginas enumera las acciones concretas para los primeros tres meses de mandato, con las que se buscará enviar una señal inmediata de urgencia, control y cambio de mano.

A_UNO_kast
nuestrospodcast
M100 FINALISTAS-31

MEMORIA, NATURALEZA E IDENTIDAD BRILLAN EN LOS CUENTOS GANADORES DE LA DÉCIMA EDICIÓN DE MAGALLANES EN 100 PALABRAS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
timaukel

FUNCIONARIOS DE TIMAUKEL SE CERTIFICAN COMO ASESORES PREVENTIVOS DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
A_UNO_kast

EL PLAN DE ATERRIZAJE DE KAST EN LA MONEDA Y LAS MEDIDAS CONCRETAS PARA LOS PRIMEROS 90 DÍAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
600193437_1173879558235376_7106846842879444878_n

CON LOCALES HABILITADOS, SEGURIDAD DESPLEGADA Y TRANSPORTE REFORZADO, AUTORIDADES REALIZAN LLAMADO FINAL A VOTAR ESTE 14 DE DICIEMBRE