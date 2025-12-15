FUNCIONARIOS DE TIMAUKEL SE CERTIFICAN COMO ASESORES PREVENTIVOS DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO

​Funcionarias y funcionarios de la Municipalidad de Timaukel se certificaron como Asesores Preventivos de las Violencias de Género, en el marco del Programa de Prevención de las Violencias de Género impulsado por la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).



La actividad se desarrolló en la localidad de Cameron y contó con la presencia del delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Miguel Campos Prieto, y del alcalde (s) de Timaukel, José Barría, quienes destacaron el compromiso de la asociación de funcionarios municipales y el impacto preventivo que este trabajo genera en la comuna.



Esta certificación es el resultado de un proceso formativo que incluyó sesiones de capacitación y la implementación de estrategias orientadas a la promoción de entornos laborales seguros, respetuosos y libres de violencia, consolidando el rol preventivo de las y los funcionarios dentro de sus comunidades.



La iniciativa se enmarca en el Convenio de Irradiación suscrito entre la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego y las municipalidades de Timaukel y Primavera, lo que permitió extender el programa preventivo a toda la provincia.



El delegado presidencial provincial, José Miguel Campos Prieto, señaló que “hoy día hemos venido a certificar en prevención de violencia de género a los funcionarios de la Municipalidad de Timaukel, aquí en Cameron. La idea es irradiar un proyecto que inicialmente era solo en Porvenir, para que se puedan certificar tanto en la comuna de Primavera como en la comuna de Timaukel”.



Agregó que “los funcionarios desarrollaron los dos componentes del proyecto: se capacitaron y además se certificaron como institución. Lo que buscamos es construir espacios libres de violencia de género, contribuir buenos climas laborales, a las relaciones entre las personas y al buen trato entre los funcionarios y con el público en general”.



Por su parte, Giselle Morales, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Timaukel, valoró la instancia indicando que “acogimos la invitación que nos hizo SernamEG, con la intención de mejorar nuestra vida laboral, el contacto con los colegas y también acceder a una mejor atención al público”.



“Esperamos que esta forma de relacionarnos, evitando incluso pequeñas palabras que pueden ser agresivas, se instale en nuestros corazones. Estoy muy agradecida de los colegas que participaron y esperamos continuar con nuevas actividades en los próximos años”, añadió.



En tanto, Cristina Núñez, encargada territorial del Programa de Prevención de las Violencias de Género, explicó que el objetivo es “contribuir y concientizar sobre la prevención de las violencias de género, trabajando directamente con las asociaciones de funcionarios municipales”.



“Fue un trabajo arduo, colaborativo y sumamente enriquecedor, donde se abordaron temas fundamentales como la nueva Ley Integral 21.675, que era desconocida para muchos, además de generar espacios de reflexión colectiva sobre qué constituye violencia de género y sus consecuencias”, concluyó.



