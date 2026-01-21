21 de enero de 2026
HOSPITAL DE NATALES REFUERZA LA SEGURIDAD CON CURSO DE RCP Y USO DE DEA
Funcionarias y funcionarios participaron en una jornada teórico-práctica enfocada en la respuesta inmediata ante emergencias vitales.
En el Hospital de Natales se desarrolló la cuarta versión del curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA), dirigido a funcionarias y funcionarios del establecimiento. La capacitación fue organizada por FENTESS y tuvo como objetivo fortalecer la respuesta oportuna y eficaz ante emergencias vitales.
La jornada contempló contenidos teóricos, actividades prácticas y una evaluación final, y fue dictada por Claudia Sepúlveda, TENS e Instructora de RCP, quien enfatizó la relevancia de mantenerse permanentemente preparados y actualizados en este tipo de procedimientos.
Desde FENTESS, su presidente Gustavo Cárdenas destacó la importancia de la capacitación continua, especialmente considerando la actualización de la normativa vigente a partir del año 2025. Esta instancia formativa contribuye directamente a mejorar la seguridad de pacientes, usuarios y equipos de trabajo, reforzando la calidad de la atención que entrega el Hospital de Natales.
