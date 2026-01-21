Punta Arenas,
21 de enero de 2026

HOSPITAL DE NATALES REFUERZA LA SEGURIDAD CON CURSO DE RCP Y USO DE DEA

Funcionarias y funcionarios participaron en una jornada teórico-práctica enfocada en la respuesta inmediata ante emergencias vitales.

En el Hospital de Natales se desarrolló la cuarta versión del curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA), dirigido a funcionarias y funcionarios del establecimiento. La capacitación fue organizada por FENTESS y tuvo como objetivo fortalecer la respuesta oportuna y eficaz ante emergencias vitales.

La jornada contempló contenidos teóricos, actividades prácticas y una evaluación final, y fue dictada por Claudia Sepúlveda, TENS e Instructora de RCP, quien enfatizó la relevancia de mantenerse permanentemente preparados y actualizados en este tipo de procedimientos.

Desde FENTESS, su presidente Gustavo Cárdenas destacó la importancia de la capacitación continua, especialmente considerando la actualización de la normativa vigente a partir del año 2025. Esta instancia formativa contribuye directamente a mejorar la seguridad de pacientes, usuarios y equipos de trabajo, reforzando la calidad de la atención que entrega el Hospital de Natales.



SAMU: COMPROMISO Y VOCACIÓN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST PRESENTA A SU GABINETE: MIRA AQUÍ EL LISTADO DE FUTUROS MINISTROS

​En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

​En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS DIO INICIO A LAS ESCUELAS Y TALLERES DE VERANO 2026

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

HOSPITAL DE NATALES REFUERZA LA SEGURIDAD CON CURSO DE RCP Y USO DE DEA

MAGALLANES INAUGURA UNA FISCALÍA QUE DUPLICA SU CAPACIDAD Y REFUERZA LA PERSECUCIÓN PENAL EN EL EXTREMO SUR

LA MARAÑA BUROCRÁTICA QUE TIENE ENREDADA A LA SALMONICULTURA EN LA RESERVA KAWÉSQAR