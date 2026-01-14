Punta Arenas,
14 de enero de 2026

PROYECTO DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA BENEFICIA A FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA JUNJI MAGALLANES

​Casi $5 millones costó la iniciativa, que aporta a la salud de las y los trabajadores y al cuidado del medio ambiente.

Ingrid Toro de Aguas Sima; Belén Barrientos; Paola Ojeda; María José Flores, encargada Bienestar de Junji Magallanes y Elizabeth Sáez

“Es excelente que desde una funcionaria de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas (Gesdep) de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) de Magallanes y de la Antártica Chilena, naciera postular este proyecto. Es una iniciativa real, que va a beneficiar a muchas trabajadoras y trabajadores. Aporta en el consumo de agua purificada, al cuidado de la salud de las personas que trabajan en los jardines infantiles”, manifestó la directora del establecimiento educacional “Bambi” de Punta Arenas, María Belén Barrientos Barría.

 

Estas declaraciones fueron emitidas en la entrega del primer dispensador de agua purificada, que hizo la empresa Sima en el recinto ubicado en calle Cancha Rayada 0346. El proyecto, por un monto de $4.998.000 fue postulado al Fondo Concursable de Bienestar Social de la Caja de Compensación “La Araucana”, resultando favorecido.

 

Quien elevó la iniciativa fue la funcionaria Paola Ojeda Zúñiga, que explicó que ella misma es una consumidora de agua purificada, lo que la inspiró a pensar en el bien colectivo. “Estoy muy contenta. Son 28 dispensadores de agua fría, caliente y temperada, que serán distribuidos en los establecimientos de la Junji de toda la región, favoreciendo a 621 personas”, detalló.  

 

Paola pensó en el bienestar de sus compañeras y compañeros tanto de la Oficina Regional, ubicada en calle José Menéndez 788, Punta Arenas, como en aquellas y aquellos que se desempeñan en toda la región. “Se trata de elementos bonitos, que serán instalados en lugares seguros de nuestros edificios, como los comedores del personal, con calidad premium, compresor y costo individual de $178.500, recursos con los que hoy no cuenta la institución”, dijo. 

 

La relacionadora comercial de “La Araucana” en Punta Arenas, Elizabeth Sáez, manifestó que, como caja de compensación, están “maravillados porque la Junji se hiciera con el beneficio, más aún cuando se incorporaron en octubre de 2025. Es muy satisfactorio, al ser un apoyo real para la gente. Pueden ser postuladas ideas por la calidad de vida, que reúnan a las personas, actividades recreacionales, proyectos para cuidar la salud. Las empresas y servicios públicos afiliados pueden postular con el apoyo de un mínimo de treinta de sus trabajadores”, explicó.

 

Beneficios de consumir agua purificada

 

Beber agua purificada trae una serie de beneficios. Mejora la hidratación y el rendimiento físico y mental de los seres humanos. Reduce enfermedades gastrointestinales y la acumulación de minerales nocivos. También disminuye el uso de plástico y promueve el cuidado ambiental, fomentado la cultura del autocuidado.

 

La directora regional de la Junji, Paola Valenzuela Pino, felicitó la iniciativa de la funcionaria Paola Ojeda, que aporta al bienestar de sus compañeras y compañeros de unidades educativas. “Fomentar el consumo de agua purificada, es muy importante para la salud de las personas y aporta al concepto de cuidado colectivo, política institucional que se viene instalando desde 2025 y que se relaciona con acciones que cada una y cada uno de nosotros puede fomentar para cuidarnos”, concluyó.


​El gobernador Jorge Flies resaltó lo que apunta a ser un año histórico para Magallanes y la proyección regional y nacional hacia Antártica.

​El gobernador Jorge Flies resaltó lo que apunta a ser un año histórico para Magallanes y la proyección regional y nacional hacia Antártica.

