OBRAS DE REPOSICIÓN DE PASARELAS EN PUERTO EDÉN ALCANZAN 80% DE AVANCE

Equipos técnicos de la Municipalidad de Natales realizaron una visita a Puerto Edén para supervisar el avance de las obras de reposición de pasarelas en el sector sur de la localidad, proyecto que actualmente presenta un 80% de ejecución física.

La iniciativa forma parte de un conjunto de acciones orientadas a mejorar la infraestructura urbana en esta aislada comunidad de la Región de Magallanes, donde las pasarelas constituyen la principal vía de circulación para los habitantes.

Durante el recorrido, representantes municipales constataron el progreso de los trabajos y evaluaron el impacto que tendrá esta obra en la conectividad y seguridad de los vecinos del sector.

El administrador municipal, Hugo Ojeda, explicó que la visita permitió verificar directamente el desarrollo de los proyectos en curso y reforzar el trabajo en terreno con la comunidad.

En paralelo, profesionales del área de medio ambiente realizaron un levantamiento técnico preliminar para evaluar futuras mejoras en el sistema de recolección de residuos, adaptándolo a las condiciones geográficas de la localidad.





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