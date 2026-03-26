ADJUDICAN OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE MARÍA BEHETY

El Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) comunicó formalmente al municipio la toma de razón, por parte de la Contraloría, de la adjudicación del proyecto de mejoramiento del Parque María Behety, etapa 2, lo que habilita el inicio próximo de las obras a cargo de la empresa contratista, marcando un nuevo avance en la recuperación de este importante espacio urbano.





La intervención contempla una serie de obras, entre las que destacan la construcción de un cerco perimetral de 2.156 m² y la instalación de luminarias peatonales. Además, el proyecto incluye la construcción de 5.470 m² de estacionamientos perimetrales, 248 m² destinados a estacionamientos con accesibilidad universal y la incorporación de 19 escaños inclusivos. La inversión total asciende a $2.299.777.642.

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"Lo más importante es el cierre perimetral de estas 22 hectáreas, que es fundamental. También se complementa con alumbrado peatonal en el entorno de avenida Manuel Rodríguez y calle 21 de Mayo, además de estacionamientos que se construirán en la parte delantera de la entrada principal por 21 de Mayo, lo que eleva el estándar de un lugar que es muy bonito", señaló el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.

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Radonich también recordó que el proyecto original, postulado en 2022 como Parque Urbano, contemplaba cuatro etapas, de las cuales solo una pudo ejecutarse inicialmente.

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Por su parte, el director de Secplan, Nicolás Pérez-Montt, destacó las obras que se realizarán en este espacio. "Serán más de 4.000 metros cuadrados de aceras con accesibilidad universal, más de 5.500 metros cuadrados de áreas verdes circundantes al parque, más de 12 nuevos accesos peatonales y cerca de 5.500 metros cuadrados de superficie de rodado para vehículos".

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Finalmente, la máxima autoridad comunal recalcó que "en paralelo, como municipalidad, vamos a buscar otras formas de financiamiento para avanzar en lo que todos queremos: mejorar los senderos interiores, que son muy utilizados pero requieren diversas mejoras, así como el entorno de la laguna y la reposición de juegos, para brindar el estándar que los vecinos de Punta Arenas, sobre todo del sector sur, se merecen", concluyó Radonich.