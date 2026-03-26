Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de marzo de 2026

ADJUDICAN OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE MARÍA BEHETY

​La iniciativa, correspondiente a la segunda etapa del proyecto, permitirá iniciar próximamente los trabajos de cierre perimetral, accesibilidad universal e instalación de luminarias.

PB 5
El Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) comunicó formalmente al municipio la toma de razón, por parte de la Contraloría, de la adjudicación del proyecto de mejoramiento del Parque María Behety, etapa 2, lo que habilita el inicio próximo de las obras a cargo de la empresa contratista, marcando un nuevo avance en la recuperación de este importante espacio urbano.

La intervención contempla una serie de obras, entre las que destacan la construcción de un cerco perimetral de 2.156 m² y la instalación de luminarias peatonales. Además, el proyecto incluye la construcción de 5.470 m² de estacionamientos perimetrales, 248 m² destinados a estacionamientos con accesibilidad universal y la incorporación de 19 escaños inclusivos. La inversión total asciende a $2.299.777.642.

"Lo más importante es el cierre perimetral de estas 22 hectáreas, que es fundamental. También se complementa con alumbrado peatonal en el entorno de avenida Manuel Rodríguez y calle 21 de Mayo, además de estacionamientos que se construirán en la parte delantera de la entrada principal por 21 de Mayo, lo que eleva el estándar de un lugar que es muy bonito", señaló el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.

Radonich también recordó que el proyecto original, postulado en 2022 como Parque Urbano, contemplaba cuatro etapas, de las cuales solo una pudo ejecutarse inicialmente.

Por su parte, el director de Secplan, Nicolás Pérez-Montt, destacó las obras que se realizarán en este espacio. "Serán más de 4.000 metros cuadrados de aceras con accesibilidad universal, más de 5.500 metros cuadrados de áreas verdes circundantes al parque, más de 12 nuevos accesos peatonales y cerca de 5.500 metros cuadrados de superficie de rodado para vehículos".

Finalmente, la máxima autoridad comunal recalcó que "en paralelo, como municipalidad, vamos a buscar otras formas de financiamiento para avanzar en lo que todos queremos: mejorar los senderos interiores, que son muy utilizados pero requieren diversas mejoras, así como el entorno de la laguna y la reposición de juegos, para brindar el estándar que los vecinos de Punta Arenas, sobre todo del sector sur, se merecen", concluyó Radonich.
dppseguridadlaboral

DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA LIBER LAZO DESTACA HITO DE SEGURIDAD LABORAL EN OBRA DEL PUENTE SOBRE EL RÍO RUBENS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

“TENEMOS UNA OPORTUNIDAD GIGANTESCA”: GOBERNADOR PARTICIPA DE LA FERIA ACUÍCOLA MÁS GRANDE DEL HEMISFERIO SUR Y GESTIONA BILATERAL ENTRE PESCADORES ARTESANALES Y SUBSECRETARIO DE PESCA

Leer Más

​La ceremonia inaugural contó con la presencia del Presidente de la República, José Antonio Kast.

​La ceremonia inaugural contó con la presencia del Presidente de la República, José Antonio Kast.

gobernadorconsejosalmon
nuestrospodcast
SERVIU - Diseño plaza Villa Renoval_3

SERVIU PRESENTÓ A LA COMUNIDAD DE VILLA RENOVAL EL DISEÑO PARA NUEVA PLAZA Y ESPACIOS PÚBLICOS

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
PB 5

ADJUDICAN OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE MARÍA BEHETY

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO 250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
directoramanuelbulnes

IMPULSO DIRECTIVO 2026: RECONOCEN A DIRECTORA DE LA ESCUELA MANUEL BULNES EN PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EDUCATIVA

jorge-quiroz-750x400

QUIROZ POR OFICIO DE LA CGR TRAS POST DE "ESTADO EN QUIEBRA": "HAY QUE PREGUNTAR A QUIENES PUBLICARON"

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
movilh

INFORME ANUAL DE DDHH: AUMENTAN UN 11,1% LOS CASOS POR HOMO/TRANSFOBIA EN LA REGIÓN MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA